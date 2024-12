Partenza lenta per il Brescia di Bisoli: contro la Carrarese solo un pari a reti inviolate

Brescia – Il Brescia di Pierpaolo Bisoli è partito con un pareggio a reti inviolate con una propositiva Carrarese che ha rispecchiato la nebbia che ha avvolto il “Rigamonti” per tutta la partita. La prova delle Rondinelle, fischiate a più riprese dai propri tifosi, in effetti, non ha offerto il cambio di passo che sarebbe stato lecito attendersi dopo il cambio in panchina e anche con la matricola toscana capitan Dimitri Bisoli e compagni non sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco, tanto che, alla fine, sono gli ospiti a rammaricarsi per non essere riusciti a sbloccare il risultato.

Mister Bisoli, costretto a seguire l’incontro dalla tribuna a causa di una squalifica rimediata ad inizio stagione con il Modena, ha cercato qualche variazione sul tema, proponendo la difesa a tre e riuscendo, finalmente, a presentare in avanti contemporaneamente Borrelli e Moncini, dopo tutti gli infortuni patiti fin qui da entrambi i giocatori. La voglia di lottare e la determinazione sulle quali punta da sempre l’ex centrocampista, però, non si sono poste in evidenza, visto che nel corso della partita il Brescia si è trovato più volte a dover soffrire le folate di una Carrarese che ha dimostrato una volta di più di meritare il posto appena ritrovato in serie B.

Spingendo lo sguardo in avanti, la formazione biancazzurra, che nel prossimo turno dovrà rendere visita alla Salernitana, è chiamata a cambiare passo in fretta, ritrovando nella giusta condizione giocatori importanti come Borrelli, Moncini e Dimitri Bisoli. Solo in questo modo mister Bisoli potrà guidare le Rondinelle nelle posizioni desiderate e riportare entusiasmo e fiducia ad un ambiente che anche in questo match con i brillanti toscani ha evidenziato i malumori e la netta spaccatura con gran parte della tifoseria.

Brescia-Carrarese 0-0 (0-0)

Brescia (3-4-1-2): Lezzerini 6; Papetti 6 (40’ st Calvani sv), Adorni 6, Cistana 6,5; Dickmann 6,5, Dimitri Bisoli 6, Verreth 6 (40’ st Besaggio sv), Corrado 6; Galazzi 6 (24’ st Bjarnason 6); Borrelli 5,5 (43’ st Bianchi sv), Moncini 6 (24’ st Juric 6). A disposizione: Andrenacci; Paghera; Nuamah; Bertagnoli; Olzer; Muca. All: Pierpaolo Bisoli (squalificato, in panchina Giuseppe Angelini) 6.

Carrarese (3-5-2): Bleve 6; Imperiale 6, Illanes 6,5, Guarino 6 (22’ st Oliana 6); Zanon 6 (22’ st Boauh 6), Zuelli 6,5, Schiavi 6,5, Giovane 6 (38’ st Cherubini sv), Belloni 6; Shpendi 6,5 (42’ st Panico sv), Cerri 6,5 (42’ st Finotto sv). A disposizione: Chiorra; Ferrara; Palmieri; Falco; Capello; Maressa; Capezzi. All: Antonio Calabro 6,5. Arbitro: Marco Monaldi di Macerata 6. Reti:---. Note: ammoniti: Giovane; Dimitri Bisoli; Illanes; Adorni; Imperiale; Bjarnason – angoli: 0-6 - recupero: 1’ e 5’.