Il Brescia non si arrende mai: 2-2 in rimonta sul Bari

Brescia – Il Brescia torna da Bari con il sesto pareggio consecutivo della gestione di Pierpaolo Bisoli. La combattuta gara del “San Nicola” si chiude con un 2-2 che, in ogni caso, rappresenta una significativa conferma del temperamento delle Rondinelle, capaci di tornare dalla Puglia con un risultato positivo nonostante le numerose assenze (per diversi motivi hanno dato forfait Jallow, Verreth, Bjarnason, Juric, Borrelli e Moncini) ed una gara, giocata sotto una pioggia battente, che si è rivelata un impegnativo inseguimento per la formazione biancazzurra. Visto che però, piove sempre sul bagnato, in pieno recupero gli ospiti devono registrare pure l’infortunio di Cistana, entrato in campo da 25’ e messo ko da un serio problema al ginocchio. Nonostante qualche nervosismo di troppo nel finale, l’incontro si chiude con un pareggio che mantiene il Brescia a distanza dalla zona calda della classifica e, soprattutto, testimonia il carattere di un gruppo che continua a lottare al di là dei problemi che sta incontrando sul suo cammino. Temperamento che potrà essere molto utile domenica 26, quando al “Rigamonti” arriverà un avversario temibile come il Catanzaro.

Per quel che riguarda il match giocato a Bari, la sfida, già delicata alla vigilia, si mette immediatamente in salita per gli ospiti che vengono trafitti al 1’ da Lella, tutto solo davanti a Lezzerini. Il Brescia cerca di rialzare la testa, ma i Galletti continuano a pungere con veloci folate. Nonostante un campo in condizioni sempre più precarie, le Rondinelle non demordono e alla mezz’ora un duetto Nuamah-Olzer offre a Bianchi il servizio dell’1-1. Il Bari allunga nuovamente al 41’, quando Bellomo, di testa, supera Lezzerini. Tutto da rifare per la squadra di Pierpaolo Bisoli, che nella ripresa cerca di far ripartire il suo inseguimento. I biancorossi tentano di chiudere la gara, ma sono gli ospiti a firmare con Bisoli, splendidamente servito da Galazzi, la rete che diventerà del definitivo 2-2. I padroni di casa nel finale cercano il nuovo sorpasso, ma gli ospiti stringono i denti e conducono in porto un punto di indubbio significato. Bari-Brescia 2-2 (2-1) Bari (3-5-1-1): Radunovic 6; Pucino 6, Simic 6, Mantovani 6; Dorval 6,5, Maita 6, Benali 6 (25’ st Favilli 6), Lella 6,5, Oliveri 6,5 (25’ st Favasuli 6); Bellomo 6,5 (25’ st Sibilli 6); Falletti 6 (33’ st Manzari 6). A disposizione: Pissardo; Marfella; Tripaldelli; Obaretin; Saco. All: Moreno Longo 6.

Brescia (4-2-3-1): Lezzerini 6; Dickmann 6, Papetti 5,5 (1’ st Calvani 5,5), Adorni 6,5, Corrado 5,5 (1’ st Besaggio 6); Bertagnoli 6 (23’ st Cistana 6 dal 48’ st Muca sv), Dimitri Bisoli 6,5; Galazzi 7, Olzer 6,5, Nuamah 6; Bianchi 6,5 (36’ st Paghera sv). A disposizione: Andrenacci; Maucci. All: Pierpaolo Bisoli 6.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco 6.

Reti: 1’ pt Lella; 30’ pt Bianchi; 41’ pt Bellomo; 20’ st Dimitri Bisoli

Note: ammoniti: Nuamah; Bianchi; Benali – angoli: 6-1 – recupero: 2’ e 5’.