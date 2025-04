Il Mantova esulta, il Brescia piange: decide un guizzo di Radaelli al 5’ di recupero

Brescia – Un guizzo di Radaelli al 5’ di recupero regala al Mantova una vittoria fondamentale nella coda del delicatissimo derby-salvezza con il Brescia. In un “Rigamonti” pieno e colorato come nelle belle occasioni (le due tifoserie sono gemellate) è andato in scena un finale mozzafiato. Nel breve spazio di pochi minuti dapprima Mancuso manda sulla traversa il rigore del possibile sorpasso, mentre pochi istanti dopo Juric si vede annullare per un fuorigioco millimetrico il gol del definitivo ko, ma il recupero non è da mano e proprio in extremis Wieser si inventa l’assist che Radaelli di prima intenzione trasforma nella rete del definitivo 2-1 che vale alla squadra dell’ex Possanzini il sorpasso vincente nella sfida con le Rondinelle e, pure, il sorpasso in classifica.

Comprensibile l’euforia al termine della partita in casa dei virgiliani, che con due vittorie di fila riescono a passare dalla retrocessione diretta alla zona salvezza. Anche se il cammino è ancora molto lungo e la permanenza in B rimane tutta da costruire, i virgiliani possono guardare con rinnovata fiducia ai prossimi appuntamenti, a cominciare dall’impegnativa sfida interna di domenica 13 con lo Spezia.

Situazione diametralmente opposta per la squadra di Maran che, dopo avere accarezzato a lungo il sogno di conquistare un successo determinante in chiave salvezza, in pieno recupero si è vista trafiggere da un colpo da ko durissimo, che fa scivolare pericolosamente all’indietro le Rondinelle, tornate di nuovo nelle posizioni più calde della classifica e ora costrette a guardare alla trasferta di sabato a Cosenza come ad un autentico spareggio.

Per quel che riguarda il derby del “Rigamonti”, il Mantova parte meglio, ma sono i padroni di casa a lasciare per primi il segno. Corre l’8’ quando Corrado si distende lungo la fascia e lascia partire un servizio per Borrelli che batte di precisione Festa. Il vantaggio biancazzurro fa salire ulteriormente il ritmo della gara. I virgiliani cercano di raddrizzare la situazione, ma il Brescia sfiora in diverse occasioni il raddoppio. Il punteggio rimane immutato fino al 5’ della ripresa, quando Brignani fa valere le sue doti in elevazione su un cross di Fiori e sigla il provvisorio 1-1 che non piace a nessuna delle due contendenti. A questo punto entrambe cercano il risultato pieno e nel finale succede davvero di tutto su entrambi i fronti, ma il guizzo da tre punti arriva solo al 5’ di recupero e porta la firma di Radaelli che fa esplodere la gioia del Mantova e fa piangere il Brescia. Brescia-Mantova 1-2 (1-0) Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6,5; Dickmann 6 (42’ st Jallow sv), Papetti 6, Calvani 6, Corrado 6,5; Bisoli 6 (42’ st Bjarnason sv), Verreth 6, Bertagnoli 6 (18’ st Galazzi 6); Nuamah 6,5 (25’ st D’Andrea 6); Borrelli 6,5, Moncini 6 (25’ st Juric 6). A disposizione: Avella; Andrenacci; Bianchi; Maucci; Muca. All: Rolando Maran 6. Mantova (4-2-3-1): Festa 7; Radaelli 6,5, Brignani 6,5, Cella 6, Bani 6; Trimboli 6,5, Burrai 6,5 (43’ st Artioli sv); Galuppini 6 (21’ st Aramu 6), Mancuso 6 (43’ st Wieser 6), Fiori 6,5 (21’ st Ruocco 6); Mensah 6 (25’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Redolfi; Maggioni; Muroni; Paoletti; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5. Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino 6. Reti: 8’ pt Borrelli; 5’ st Brignani; 50’ st Radaelli. Note: ammoniti: Verreth; Calvani; Burrai; Lezzerini - angoli: 1-3 – recupero: 0 e 7’ – spettatori: 10.208.