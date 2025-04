Mantova trionfa nel derby contro Brescia: vittoria in rimonta e sorpasso in classifica

Un finale incandescente regala vittoria e sorpasso al Mantova che, grazie al 2-1 conquistato in rimonta nel derby in casa del Brescia, si costruisce un piccolo vantaggio nei confronti della zona calda della classifica. Il colpo del ko subito al 5’ di recupero infrange invece impietosamente le speranza delle Rondinelle, che, dopo avere intravisto a lungo un successo che avrebbe potuto rappresentare la sospirata svolta della stagione, si ritrovano sconfitte al termine di epilogo mozzafiato. E scivolano nuovamente nelle posizioni a rischio del torneo cadetto. Complice la voglia di fare risultato di entrambe le contendenti, l’incontro parte subito su ritmi elevati. Sembra la squadra dell’ex Possanzini ad avere l’approccio migliore, ma al primo affondo la formazione di Maran passa in vantaggio. All’8’ Corrado recupera una palla dalle retrovie e si distende in avanti sulla fascia, facendo partire un assist verso il centro dove Borrelli riesce a controllare bene la sfera e a trafiggere Festa. I virgiliani cercano di reagire senza perdere tempo, ma il Brescia continua a pungere con insidiosi affondi e ancora Borrelli prima e poi Corrado e Bertagnoli chiamano a un non facile lavoro l’attento Festa (originario di Montichiari). Il primo tempo si chiude senza altre segnature, ma nella ripresa i biancorossi tornano in campo decisi a ribaltare la situazione e dopo soli 5’ Brignani fa valere le sue doti in elevazione e trasforma un invitante servizio di Fiori nella rete dell’1-1. Il pareggio, però, non piace a nessuna delle due contendenti, che cercano il risultato pieno.

Entrambe creano diverse occasioni, ma è il finale a decidere le sorti del derby. Dapprima si disperano gli ospiti, che al 40’, con Mancuso, mandano sulla traversa il rigore del possibile sorpasso. Passano solo 5’ ed è il Brescia a recriminare per un gol annullato a Juric per fuorigioco. La sfida si decide così al 5’ di recupero, quando Radaelli ribadisce in rete (nella foto) il cross di Wieser e lascia a mani vuote un Brescia incredulo, mentre il Mantova può esultare per un passo in avanti fondamentale anche se l’ex Possanzini commenta: "Sono molto felice, ma anche triste per il Brescia. Qui ho lasciato il cuore, ma era una gara troppo importante da vincere".