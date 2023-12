Bianchi decisivo nel recupero. Brescia, super rimonta a Catanzaro

Il Brescia vince 3-2 in rimonta una sfida mozzafiato in casa del Catanzaro e ribadisce che, grazie allo slancio trasmesso dall’arrivo in panchina di Maran (ancora imbattuto dopo tre vittorie ed altrettanti pareggi) può alzare l’asticella stagionale e guardare ad una zona play off che si è fatta vicina (+2) e nella quale le Rondinelle adesso possono credere.

Il primo quarto d’ora è a dir poco difficile per gli ospiti che in soli 14’ incassano le due reti di Ambrosino e Vandeputte. La formazione biancazzurra, però, non si arrende e nella ripresa impiega a sua volta 13’ per firmare il pareggio con Bjarnason e Bisoli. A questo punto entrambe le contendenti cercano il risultato pieno, che un guizzo dello specialista Bianchi in pieno recupero regala al Brescia.

Luca Marinoni