Mister Bisoli dà la carica al Brescia: “Voglio che la squadra vinca”. Il match con la Carrarese fra le proteste dei tifosi

Brescia, 13 dicembre 2024 – L’avventura di Pierpaolo Bisoli sulla panchina del Brescia sta per iniziare nel segno di due grandi obiettivi come quello di riportare entusiasmo tra le Rondinelle, che domani alle 15 ospiteranno una Carrarese da prendere con le molle, e riconquistare il pubblico che in segno di protesta entrerà al “Rigamonti” solo al 17’ del primo tempo. Il nuovo mister biancazzurro spiega la prima settimana di lavoro in terra bresciana, dove è tornato da tecnico dopo l’esperienza come giocatore nel 2000/2001: “Ci siamo confrontati a lungo con i giocatori, ma anche con il presidente Cellino e il direttore Castagnini. Ho trovato un gruppo molto recettivo ed ho cercato di lavorare soprattutto sulla testa, trasmettendo pochi concetti di gioco anche perché i ragazzi sanno molto bene quello che devono fare”.

"Guardiamo a noi stessi"

Lo spirito che l’ex centrocampista sta cercando di trasmettere alla formazione capitanata dal figlio Dimitri è ben preciso: “Dobbiamo giocare con gioia anche nei momenti di difficoltà. Inoltre è necessario dedicare la massima attenzione ad ogni singolo episodio, perché può bastare una scivolata o un tocco sbagliato per far prendere tutt’altra direzione alla partita. Un atteggiamento che dobbiamo mettere in campo già con la Carrarese, un avversario che in questo momento ha il doppio del nostro entusiasmo. Noi, però, dobbiamo guardare soprattutto noi stessi e cercare di recuperare non solo il meglio da questo gruppo, ma anche il legame con il pubblico, che può essere davvero molto importante”.

Da sinistra Pierpaolo Dimitri e Davide Bisoli assieme al nuovo allenatore del Brescia Pierpaolo Bisoli

"Non guardo chi fa gol”

Sul fronte dei singoli Pierpaolo Bisoli deve fare i conti con le condizioni di due elementi molto importanti come le Rondinelle, il figlio Dimitri e Borrelli, alla ricerca del necessario rapporto con il gol: “Non sono al top, ma in una partita come questa con la Carrarese le motivazioni possono fare ugualmente la differenza. Non sono preoccupato perché Borrelli stenta a segnare. L’ho detto anche a lui di rimanere tranquillo, del resto io non guardo chi fa gol, mi interessa che la squadra vinca…”. E questo sarà fondamentale già nel match d’esordio alla guida del Brescia, che mister Bisoli dovrà seguire dalla tribuna a causa di una squalifica rimediata ai tempi del Modena. Probabili formazioni: Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi, Borrelli, Moncini. All: Bisoli. Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Guarino, Illanes, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Giovane, Shpendi; Cerri. All: Calabro. La partita si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn.