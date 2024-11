Brescia e Bari non si fanno male: 1-1

Termina 1-1 la sfida in chiave playoff tra Brescia e Bari. Un pareggio che, sostanzialmente, conferma le ambizioni di entrambe le contendenti, che possono continuare a credere negli spareggi-promozione.

Mentre i pugliesi ribadiscono di attraversare un buon momento di forma, sul fronte biancazzurro la gara con i Galletti ha offerto un segnale di indubbio rilievo nel finale, con il ritorno in campo di Bjarnason, Borrelli e Bisoli, tre giocatori molto importanti che possono trasmettere un contributo di rilievo al cammino della squadra di Maran che, anche contro un avversario dall’indubbio potenziale, ha ribadito di avere le carte in regola per raggiungere le soddisfazioni desiderate nel prosieguo della stagione.

Il match con i biancorossi si decide nel primo tempo, con la partenza a razzo delle Rondinelle, che sbloccano il risultato al 1’ con Galazzi, e la risposta gradualmente più intensa degli ospiti, che pareggiano al 24’ con Dorval e sciupano un rigore con Falletti al 39’. I primi minuti della ripresa, poi, vengono giocati a viso aperto dalle due squadre, mentre con il passare dei minuti l’impressione è che il pareggio possa stare bene ad entrambe le compagini.

La formazione di Maran nel finale tiene ben stretto l’1-1 e compie un passo in avanti che consente ai biancazzurri di lavorare con la necessaria tranquillità per preparare la temibile trasferta che l’8 dicembre porterà le Rondinelle a Catanzaro, dove sarà importante confermare una volta di più la voglia di playoff di Bisoli e compagni.

BRESCIA-BARI 1-1 (1-1)

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Jallow 6,5, Cistana 6, Adorni 6, Corrado 6; Bertagnoli 6,5 (29’ st Bisoli 6), Paghera 6 (1’ st Dickmann 6,5), Besaggio 6; Galazzi 6,5 (33’ st Olzer 6); Juric 6 (21’ st Bjarnason 6,5), Moncini 6 (21’ st Borrelli 6). A disposizione: Avella; Andrenacci; Bianchi; Buhagiar; Nuamah; Papetti. All: Rolando Maran 6,5. Bari (3-4-2-1): Radunovic 6,5; Pucino 6, Simic 6, Mantovani 6,5; Oliveri 6, Maita 6 (48’ st Lella sv), Benali 6, Dorval 7 (48’ st Favasuli sv); Falletti 6 (13’ st Lasagna 6), Sibilli 6 (29’ st Manzari 6); Novakovich 6,5 (29’ st Sgarbi 6). A disposizione: Pissardo, Bellomo; Tripaldelli; Maiello; Obaretin; Saco; Favilli. All: Moreno Longo 6. Arbitro: Antonio Giua di Olbia 6. Reti: 1’ pt Galazzi; 24’ pt Dorval. Note: ammoniti: Juric; Adorni; Paghera; Falletti; Sibilli; Pucino – angoli: 1-3 - recupero: 3’ e 4’ - spettatori: 5.456.