Brescia in missione playoff contro il Pisa: c’è il dubbio Cistana

Brescia, 5 aprile 2024 – La sfida dei tanti ex con il Pisa, in programma domani, sabato 6 aprile, alle 14 al “Rigamonti”, può emettere un giudizio molto importante sulla voglia di play off del Brescia. La squadra di Maran, che prima di tornare in biancazzurro ha vissuto la sua ultima, breve esperienza proprio sulla panchina nerazzurra, è giunta alla trentaduesima giornata (mancano ancora sette partite alla conclusione della regular season) non solo con un bottino di otto punti di vantaggio sulla zona playout, ma, soprattutto, collocata all’ultimo posto utile per disputare i playoff.

Vista l’attuale classifica, non sono ancora del tutto assegnate le ultime due poltrone per disputare gli spareggi-promozione. Al momento sono comodamente seduti Sampdoria e Brescia, ma alle spalle delle Rondinelle ci sono ben cinque, possibili inseguitrici racchiuse nel piccolo fazzoletto di quattro lunghezze.

Le rivali

Tra queste la più vicina ai biancazzurri è il Pisa, che, insieme alla Reggiana, è attardato dalle Rondinelle di due soli punti e che sogna il blitz esterno che renderebbe possibile il sorpasso e il conseguente ingresso in zona play off. Un’eventualità che mister Maran e i suoi giocatori non devono assolutamente permettere. Al contrario, devono trasformare l’incontro diretto per staccare in modo significativo una rivale diretta.

Assenze

In vista della sfida del “Rigamonti” il tecnico bresciano non potrà contare certamente su Borrelli, che a Cosenza si è procurato la frattura del malleolo della caviglia destra, Olzer, che si è fermato per problemi ad una spalla, Andrenacci, che ha appena ripreso a lavorare a pieno regime sul campo, e il giovane Muca.

Rimarrà in dubbio sino in fondo, invece, Cistana, che è rientrato in gruppo dopo l’attacco influenzale subìto in Calabria, ma che non sembra ancora al top della condizione.

Il monito

La partita con il Pisa, dunque, non solo sarà molto importante, ma si preannuncia aperta ad ogni risultato e, in questo senso, Maran invita i suoi ragazzi ad affrontare questo nuovo “esame” con il giusto spirito: “Abbiamo blindato ancora un po’ la salvezza, ma non possiamo ancora festeggiare – è la premessa dell’allenatore biancazzurro che vuole mantenere i piedi ben piantati per terra – Adesso possiamo giocare con la mente sgombra, puntando a fare il meglio possibile. Questo non implica raggiungere i playoff, ma a questo punto abbiamo tutto da guadagnare”. E il Brescia cercherà di farlo cominciando con il superare a pieni voti un nuovo, impegnativo esame come quello di domani con il Pisa…

Probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti (Cistana), Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertagnoli); Bianchi, Galazzi; Moncini. All: Rolando Maran. Pisa (3-5-2): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; D’Alessandro, Touré (Veleso/Lisandru Tramoni), Marin, Valoti, Esteves; Moreo, Bonfanti. All: Fabio Aquilani. La partita si giocherà domani, sabato 6 aprile, alle 14, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.