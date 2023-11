Il Brescia perde a Palermo: quarta sconfitta consecutiva, ora Gastaldello è in bilico

Nel recupero con il Palermo il Brescia si arrende ad un guizzo di Coulibaly a metà del primo tempo ed incassa la quarta sconfitta consecutiva. L’1-0 finale rappresenta una preziosa iniezione di fiducia per i rosanero dell’ex Corini, mentre dà il via all’ormai consueta serie di previsioni sulle possibili decisioni del presidente Cellino e sul futuro, a dir poco in bilico a questo punto, di mister Gastaldello. La gara entra subito nel vivo. In effetti passa solo 1’ per assistere alla prima ammonizione di Dickmann per un brusco intervento su Mancuso, la conferma che entrambe le contendenti sono più che motivate a fare bene e a conquistare il risultato desiderato.

I rosanero cercano di assumere da subito le redini del gioco, ma le Rondinelle rispondono con un tiro di Moncini (due volte) e con un tiro-cross di Bertagnoli (di nuovo titolare dopo quasi un anno). Pigliacelli, comunque, non si lascia sorprendere e la formazione dell’ex Corini può continuare ad inseguire il desiderato vantaggio. Prima Brunori e poi Valente mettono in difficoltà la difesa biancazzurra, che al 27’ si arrende davanti a Coulibaly, che trasforma un servizio in profondità ancora di Valente nella rete che costringe il Brescia a rincorrere. Lo svantaggio rappresenta un duro colpo per la formazione di mister Gastaldello che subisce una flessione, ma prima dell’intervallo torna a farsi minacciosa con Moncini e Bertagnoli, anche se l’occasione più ghiotta per gli ospiti giunge al 5’ ed ultimo minuto di recupero, quando una triangolazione ai limiti dell’area rosanero libera al tiro Cistana.

La sua conclusione sembra destinata in rete, ma l’ex Mateju salva tutto respingendo con il corpo. Nella ripresa il Brescia cerca di ripartire dalla ghiotta palla-gol creata sul finire del primo tempo, ma il Palermo chiude con grande attenzione gli spazi. Dopo un botta e risposta senza esito tra Moncini e Stulac, la formazione di Gastaldello cerca di concretizzare il suo inseguimento. Bianchi e Moncini impegnano la retroguardia siciliana, mentre sul fronte opposto Valente e Stulac punzecchiano la retroguardia biancazzurra. Il risultato non cambia e l’incontro rimane aperto sino alla fine dei 6’ di recupero. Il Palermo deve stringere i denti, ma riesce a condurre in porto una vittoria davvero preziosa che rinsalda la panchina di Corini, mentre su quella di Gastaldello, dopo quattro sconfitte di fila, si addensano fosche nubi. PALERMO-BRESCIA 1-0 (1-0) Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Lucioni 6,5, Ceccaroni 6 (23’ pt Marconi 6), Lund 6; Coulibaly 6,5 (25’ st Henderson 6), Stulac 6, Gomes 6; Mancuso 6,5 (19’ st Di Mariano 6), Brunori 6 (19’ st Soleri 6), Valente 6,5 (25’ st Buttaro 6). A disposizione: Desplanches; Kanuric; Jensen; Insigne; Nedelcearu; Aurelio. All: Eugenio Corini 6,5. Brescia (3-5-2): Lezzerini 6; Papetti 6 (34’ st Olzer 6), Cistana 6,5, Mangraviti 6; Dickmann 6,5, Fogliata 6 (24’ st Besaggio 6), Van De Looi 6, Bertagnoli 6 (24’ st Bjarnason 6), Huard 6 (24’ st Fares 6); Moncini 6,5, Borrelli 6 (7’ st Bianchi 6). A disposizione: Andrenacci; Riviera; Maccherini; Galazzi. All: Daniele Gastaldello (squalificato, in panchina Dan Thomassen 6). Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara 6. Reti: 27’ pt Coulibaly. Note: ammoniti: Dickmann; Cistana; Mateju; Fogliata; Soleri; Corini (all. Palermo); Van De Looi; Lund – espulso: 39’ st Corini (all. Palermo) doppia ammonizione - angoli: 2-4 - recupero: 3’ e 6’.

Spettatori: 16.914, di cui 59 ospiti.