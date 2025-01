Brescia, pari anche con la Sampdoria: quinto di fila per Bisoli. Ma la squadra cresce

Quinto pareggio in altrettante partite per Pierpaolo Bisoli alla guida del Brescia. La combattuta sfida con la Sampdoria termina con un 1-1 dalle molteplici “facce” per le Rondinelle, che, da un lato, possono gioire per avere raddrizzato una gara così delicata che li ha visti andare al riposo in svantaggio, mentre dall’altra, pur mantenendo tre punti di vantaggio sulla zona calda della classifica (chiusa proprio dai blucerchiati), non nascondono una certa delusione per non essere riuscite ad operare il sorpasso durante un generoso forcing finale. Un epilogo che, oltre a sancire il pareggio definitivo tra le due contendenti, ha riservato ai padroni di casa un’altra “tegola”, visto che, a partita terminata, Moncini si è attardato a protestare con l’arbitro, rimediando l’espulsione che sabato prossimo costringerà la formazione biancazzurra a recarsi a Bari praticamente senza attaccanti, vista la contemporanea assenza per squalifica di Borrelli, Juric e, appunto, dell’ex spallino. Il tutto per una situazione che conferma le difficoltà che in questo momento la compagine biancazzurra, costretta a guardarsi alle spalle con crescente apprensione. Per quel che riguarda il match del “Rigamonti”, la prima parte si mostra equilibrata e combattuta. Entrambe le squadre cercano il vantaggio, ma lo spunto vincente arriva solo al 33’, quando Coda fa valere le sue doti anticipando i difensori biancazzurri. Gara in salita per il Brescia, che, tuttavia, ha il grande merito di non lasciarsi prendere dall’ansia. Le Rondinelle ripartono nella ripresa determinate a raddrizzare la situazione e dopo soli 6’ di gioco arriva il pareggio di Moncini che fa intravedere la possibilità del sorpasso ai padroni di casa. A questo punto, in effetti, sono proprio dei locali le migliori occasioni, ma il punteggio non cambia più sino al triplice fischio che sancisce la divisione della posta in palio tra una Sampdoria che non riesce ad uscire dalla zona play out e un Brescia che non riesce a distanziarla maggiormente. Brescia-Sampdoria 1-1 (0-1) Brescia (4-2-3-1): Lezzerini 6,5; Dickmann 6, Papetti 6, Adorni 6, Corrado 6; Bertagnoli 6,5, Verreth 6,5; Galazzi 6 (22’ st Besaggio 6), Juric 6 (22’ st Borrelli 6), Nuamah 6 (44’ st Bianchi sv); Moncini 6. A disposizione: Andrenacci; Paghera; Calvani; Bjarnason; Maucci; Muca. All: Pierpaolo Bisoli 6,5. Sampdoria (3-5-2): Ghidotti 6,5; Riccio 6,5, Meulensteen 6 (41’ st Vulikic sv), Veroli 6; De Paoli 6 (13’ st Beruatto 6), Bellemo 6,5, Yepes 6, Akinsanmiro 5,5 (41’ pt Vieira 6), Venuti 6; Coda 6,5, Tutino 6 (41’ st Sekulov sv). A disposizione: Vismara; Scardigno; Ricci; Pedrola; Leonardi; Fisher; Benedetti. All: Leonardo Semplici 6,5. Arbitro: Davide Massa di Imperia 6. Reti: 33’ pt Coda; 6’ st Moncini. Note: ammoniti: Lezzerini; Akinsamiro; Tutino; Juric; Meulensteen; Bellemo; Borrelli – espulso: Moncini per proteste dopo il termine della partita – angoli: 5-5 – recupero: 3’ e 6’.