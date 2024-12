Il Brescia saluta Rolando Maran e apre il ciclo di Pierpaolo Bisoli

Brescia – Al termine di una intera giornata di riflessioni e contatti, il Brescia ha deciso. Pierpaolo Bisoli sarà il nuovo allenatore delle Rondinelle e toccherà a lui portare avanti il cammino della squadra biancazzurra dopo la decisione della società del presidente Massimo Cellino di esonerare Rolando Maran. La sconfitta patita in extremis a Catanzaro è risultata fatale al tecnico trentino che, come già si era capito nel dopo-partita al “Ceravolo” è giunto al capolinea di questa sua seconda esperienza bresciana.

Nella notte il massimo dirigente biancazzurro, dopo un lungo confronto con il ds Renzo Castagnini, ha maturato la definitiva decisione di cambiare la guida tecnica di una formazione che in campionato sta rallentando in modo preoccupante ed è uscita dalla zona play off. Quella posizione che, a partire dal match d’esordio di domenica al “Rigamonti” con la Carrarese, dovrà cercare di riconquistare l’ex centrocampista, che già ha lavorato con Cellino al Cagliari ed ha indossato la casacca delle Rondinelle da giocatore nella stagione nella stagione 2000/2001 (con 33 presenze e 2 gol).

Bisoli, a dire il vero, ha iniziato l’attuale stagione con il Modena, ma essendo stato esonerato prima del 20 dicembre, avrà l’opportunità di tornare subito alla guida di un’altra squadra. La scelta di Bisoli è parsa ben presto quella più probabile, visto che gli altri possibili candidati sono stati staccati quasi subito dalla figura di un allenatore considerato una sorta di sergente di ferro, in grado di ottenere il massimo dai suoi giocatori. Contro il nuovo ciclo di Bisoli (ufficializzato alle 19, mentre l’esonero di Maran è stato annunciato alle 18.11 dal sodalizio biancazzurro) all’inizio delle trattative si ponevano il legame esistente con il Modena, che lo stesso Bisoli ha sciolto per legarsi con un contratto con il Brescia fino a giugno (con possibile premio in caso di conquista dei play off) e la presenza in rosa di Dimitri, capitano e leader dello spogliatoio delle Rondinelle, ma anche figlio del tecnico che verrà presentato domani alle 14 al Centro Sportivo di Torbole. La serietà e la professionalità di Dimitri Bisoli hanno indotto il Brescia a sposare questo progetto con la sicurezza che l’accoppiata padre-figlio non potrà che fare il bene di un Brescia che vuole tornare in prima fila in questo torneo cadetto.