Il Brescia vuole interrompere il digiuno di vittorie in casa contro la Reggiana

Brescia – Imprigionato sulla soglia dei play out e appaiato ad altre tre pericolanti a quota 35 (Cittadella, Sampdoria e Sudtirol), il Brescia è obbligato a dare tutto per battere la Reggiana nella delicatissima sfida diretta di Pasquetta e conquistare tre punti che potrebbero rivelarsi determinanti per la squadra di Maran.

Davanti al pubblico del “Rigamonti” la vittoria manca ai biancazzurri dallo scorso 30 settembre (3-2 con la Cremonese), un lungo digiuno che Bisoli e compagni devono spezzare proprio con gli emiliani dell’ex Dionigi (uno dei numerosi tecnici assunti ed in breve esonerati dal presidente Cellino). Nonostante le molteplici insidie, l’allenatore biancazzurro è fiducioso: “Ho visto bene la squadra, su di tono – sintetizza Rolando Maran – Questo è l’aspetto che mi rinfranca di più, perché significa che stiamo vivendo questo momento nel modo giusto. Noi abbiamo bisogno di questa vittoria e vogliamo andare a prendercela. Dobbiamo dare la risposta giusta sul campo, senza pensare ad altro”.

Per quel che riguarda la possibile formazione che sfiderà i granata, mister Maran deve rinunciare all’infortunato Verreth e allo squalificato Cistana, ma conta di avere pienamente a disposizione sia Borrelli che Galazzi: “Chi giocherà da regista? – si chiede il tecnico bresciano per soddisfare la curiosità di questa vigilia – Bjarnason potrebbe essere una soluzione valida. È un giocatore completo e sarebbe bello potergli togliere qualche anno per goderselo al massimo della forma. Al di là di questo, possiamo contare su Borrelli che si è allenato con il gruppo, ma anche Galazzi ha messo nelle gambe altri minuti. Vogliamo affrontare questo impegno con lo spirito che serve, non intendiamo soffermarci su quello che è stato o sugli errori che abbiamo commesso. Dobbiamo fare in modo che quello che è accaduto ci serva di lezione e ci consenta di non incorrere negli stessi errori”.

Poche parole e grande concentrazione, dunque, in casa di un Brescia che è consapevole di giocarsi una grossa fetta della stagione con una Reggiana che, dal canto suo, è pronta a scendere sul terreno del “Rigamonti” con la determinazione di chi non può sbagliare: “Non siamo all’ultima spiaggia – è la presentazione di Davide Dionigi – ma a Brescia dobbiamo comunque fare assolutamente risultato!”.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Bisoli, Bjarnason, Bertagnoli; Nuamah, Galazzi; Borrelli. All: Maran. Reggiana (3-5-2): Motta; Libutti, Sosa, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Kabashi, Portanova, Marras; Gondo, Vido. All: Dionigi. La partita si giocherà lunedì 21 aprile alle 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.