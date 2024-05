Brescia, poker e playoff. Al Lecco resta l’amarezza

BRESCIA

Il Brescia straccia un Lecco già retrocesso e conquista i playoff. Al termine di una partita senza storia, vinta con un rotondo 4-1 frutto di un dominio pressoché assoluto per tutti i 90’ di gioco, le rondinelle, visti anche i risultati maturati sugli altri campi, hanno potuto festeggiare la matematica certezza di poter disputare gli spareggi promozione. Un grande risultato. Ieri il Brescia ha faticato poco per superare il Lecco. Al 12’ gli uomini di Maran sono passati in vantaggio. Percussione di Dickmann e palla appoggiata a Bjarnason che ha calciato forte sul secondo palo infilando Melgrati. E quattro minuti dopo il Brescia ha raddoppiato con un colpo di testa di Moncini su angolo di Galazzi. Il Lecco ha provato a rientrare ad inizio ripresa, gran parata al 5’ di Lezzerini su tiro di Degli Innocenti, ma i padroni di casa l’hanno chiusa al 7’ con la seconda rete, sempre di testa, di Moncini. Al 29’ poker del Brescia con Flavio Bianchi e nel finale da registrare solo il gol della bandiera del Lecco, con una girata di Roberto Inglese per il 4-1 conclusivo. Fulvio D’Eri