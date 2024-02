Brescia-Reggiana: tre dubbi per Maran, Cistana e Borrelli non ce la fanno

Brescia, 23 febbraio 2024 – Messo in cassaforte il punto strappato alla fine del recupero in casa della Sampdoria, il Brescia si appresta ad affrontare un “esame” che potrebbe fornire indicazioni molto importanti per il futuro stagionale della squadra di Maran. Domani, fischio d’inizio alle 14, arriverà infatti al “Rigamonti” la Reggiana. Un avversario certamente temibile, che nell’ultima trasferta ha fermato nientemeno che la Cremonese sul pari, ma che, nello stesso tempo, è reduce dalla sconfitta interna con la pericolante Ternana.

Proprio dall’esito del confronto con i granata si potrà capire se le Rondinelle possono alzare l’asticella e pensare con convinzione ad un posto nei playoff oppure se il loro obiettivo rimane quello di mettere al più presto al sicuro la salvezza e continuare a guardarsi innanzitutto alle spalle per evitare scherzi come quelli che lo scorso anno hanno lasciato segni ancora profondi.

In vista della sfida con gli emiliani di Nesta (dopo Pirlo un altro ex nazionale sulla strada dei biancazzurri), il Brescia non riuscirà a recuperare Cistana e Borrelli, che continuano a lavorare a parte per cercare di recuperare insieme a Lezzerini e Fogliata. Assenze non solo molto importanti nell’economia del gioco bresciano, ma che mantengono corta la “coperta” a disposizione di Maran, che dovrà studiare in maniera molto attenta come gestire le energie dei suoi giocatori che, è bene non dimenticarlo, martedì 27 dovranno tornare in campo per rendere visita ad una rivale affamata di punti in chiave salvezza come l’Ascoli.

Rimarcate le poche soluzioni a disposizione di mister Maran, sul fronte delle note positive c’è un elemento assai significativo per le Rondinelle, che stanno assumendo sempre più l’identità e lo spirito trasmesso dal loro allenatore. Esemplificativo in questo senso è stato il pari colto all’ultimo istante in casa della Sampdoria. Un 1-1 maturato agli sgoccioli di un incontro che certo non ha visto all’opera il miglior Brescia e che i blucerchiati hanno rischiato più volte di chiudere in anticipo. Nonostante questo, Bisoli e compagni non si sono mai arresi e sono riusciti ad assestare la zampata decisiva proprio quando sembravano essersi spente le ultime speranze. Questo dovrà essere l’atteggiamento con il quale i biancazzurri affronteranno dal 1’ all’ultimo istante di gioco la Reggiana. La velocità di giocatori come Gondo e Antiste e le geometrie di Bianco possono rappresentare una seria insidia per la formazione di Maran, ma, giocando con la tenacia e la voglia di non mollare mai che si è vista al “Ferraris” di Genova, le Rondinelle possono superare a pieno voti questo esame che potrebbe alzare l’asticella delle loro ambizioni stagionali.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti (Mangraviti), Jallow; Bisoli, Paghera (Van De Looi), Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi (Olzer); Moncini. All: Rolando Maran. Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco (Portanova), Kabashi (Crngoj), Pieragnolo; Melegoni, Antiste; Gondo. All: Alessandro Nesta. La partita si giocherà domani, sabato 24 febbraio, alle 14 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.