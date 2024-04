Brescia: vincere per i play off anche se c’è un attacco da inventare / Formazioni e diretta tv

Il Brescia vuole compiere un passo in avanti verso i play off che potrebbe rivelarsi decisivo, ma nell’incontro di domani (fischio d’inizio alle 14) deve fare i conti (tutt’altro che facili) con la fame di punti di uno Spezia che sta cercando di riemergere dalla zona calda della classifica e con qualche problema di troppo di formazione.

Mister Maran, in particolar modo, deve confrontarsi con un attacco letteralmente da inventare a cause delle assenze di Borrelli e di Olzer, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto pure Moncini (problemi fisici che dovrebbero costringerlo a dare forfait anche per il derby con la FeralpiSalò del 1 maggio), privando così le Rondinelle dell’ultima prima punta di ruolo a disposizione.

A questo punto il tecnico biancazzurro può scegliere tra due opzioni, riportando Bianchi in avanti quale punto di riferimento offensivo ed inserire sulla trequarti al suo posto Bjarnason oppure lanciare dal primo il giovane Ferro, mantenendo alle sue spalle la coppia Bianchi-Galazzi. La soluzione più probabile sembra la prima, così come pare ipotizzabile l’assenza di Paghera, che, dopo le noie fisiche degli ultimi giorni, nelle ore scorse ha subito un gravissimo lutto famigliare (la perdita della madre) e potrebbe farsi da parte, lasciando così spazio a Van De Looi. Il tutto per una rosa sempre più ridotta, che dovrà mettere in campo tutte le risorse a disposizione per riuscire a superare un avversario che si preannuncia molto ostico come lo Spezia.

I liguri, in effetti, oltre a poter contare su un gruppo che all’inizio della stagione poteva ambire ad un cammino molto diverso, sono determinati a raggiungere la salvezza diretta e stanno dando il massimo proprio in questo momento della stagione. Proprio la grinta dei liguri, nelle cui fila militano due dei tre fratelli Esposito (Salvatore e Francesco Pio) che sono partiti verso il grande calcio da Brescia, può rappresentare uno degli ostacoli da prendere nella massima considerazione per la formazione di Maran che, però, proprio in un’occasione tanto impegnativa, possono mettere a segno il colpo che può spalancare le porte in modo prezioso al sogno chiamato play off. Probabili formazioni: Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi, Besaggio (Bertagnoli); Bjarnason (Ferro), Galazzi; Bianchi, All: Maran.

Spezia (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Nikolaou, Hristov; Vignali (Cassata), Salvatore Esposito, Nagy, Elia; Kouda, Verde; Falcinelli (Francesco Pio Esposito). All: D’Angelo.

La partita si giocherà domani, sabato 27 aprile, alle 14, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.