Brescia-Ternana finisce a reti inviolate, un punto di rammarico per le Rondinelle

La combattuta sfida tra Brescia e Ternana finisce a reti inviolate. Un pareggio che offre un punto a testa (sicuramente meritato) alle due contendenti, anche se non appaga la voglia di vincere di entrambe, con le Rondinelle che non riescono a compiere il significativo balzo desiderato verso i play off, mentre i rossoverdi non possono staccare in maniera importante la zona calda della classifica. Proprio per fare bottino pieno le due squadre costruiscono diverse occasioni sino al termine, ma il punteggio rimane inviolato e sancisce la divisione della posta in palio. La squadra di Maran in avvio cerca di assumere l’iniziativa, ma gli ospiti pungono con affondi veloci e la partita si fa piacevole e con frequenti capovolgimenti di fronte.

Adorni e Bianchi provano la conclusione per i padroni di casa, mentre Amatucci risponde per gli ospiti, ma l’emozione principale della prima mezz’ora giunge al 28’. Luperini riesce a depositare in rete un pallone che danzava nell’area locale, ma l’arbitro, dopo il consulto con il Var, torna sulla sua decisione e decide di annullare la rete che inizialmente aveva convalidato. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Raimondo e l’ex Paghera, l’arbitro manda negli spogliatoi le due squadre che anche in avvio non trovano lo spunto in grado di infrangere l’equilibrio. Per le Rondinelle prova due volte la conclusione Moncini, mentre i rossoverdi mandano al tiro Raimondo, ma Lezzerini non viene chiamato in causa.

Ben più pericolosa l’azione costruita al 23’ dalla formazione di Breda, con Capuano che non riesce a dare il tocco vincente alla sfera da posizione più che favorevole. Scampato il pericolo, il Brescia torna a spingere e Bianchi e Adorni tentano la conclusione, ma Vitali non deve compiere particolari interventi. Dopo un altro gol annullato a Luperini al 33’ per un fallo di Distefano, il Brescia chiude in avanti, ma gli spunti di Bjarnason e la nitida opportunità capitata a Jallow non bastano per conquistare la vittoria al Brescia, che sabato prossimo ospiterà lo Spezia. BRESCIA-TERNANA 0-0 (0-0) Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6; Dickmann 6,5, Cistana 6, Adorni 6,5, Jallow 6,5; Bisoli 6, Paghera 6 (18’ st Van De Looi 6), Besaggio 6 (1’ st Bertagnoli 6); Galazzi 6 (18’ st Bjarnason 6), Bianchi 6 (36’ st Ferro sv); Moncini 6,5. A disposizione: Avella; Huard; Mangraviti; Cartano; Fogliata; Papetti; All: Rolando Maran 6,5. Ternana (3-5-2): Vitali 6; Dalle Mura 6, Capuano 6 (29’ st Boloca 6), Lucchesi 6; Casasola 6,5, Luperini 6,5 (42’ st Faticanti sv), Amatucci 6,5, De Boer 6, Carboni 6 (17’ st Dionisi 6); Pereiro 6 (17’ st Distefano 6), Raimondo 6 (17’ st Favasuli 6). A disposizione: Franchi; Zoia; Favilli; Viviani; Labojko; Pyyhtia; Marginean. All: Roberto Breda 6,5. Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo. Reti: ---. Note: ammoniti: Besaggio; Dionisi; Amatucci – angoli: 9-6 - recupero: 2’ e 4’ – spettatori: 5.328.