Brescia, urge una reazione. Col Bari un test da playoff

Il Brescia vuole tornare a vincere al “Rigamonti“ a due mesi esatti dall’ultimo successo casalingo con la Cremonese e cercherà di raggiungere questo obiettivo nella difficile sfida con il Bari. I Galletti sono in buone condizioni e la gara odierna rappresenta per entrambe un importante test in chiave play off. Un esame che le Rondinelle puntano a superare a pieni voti, anche se in casa biancazzurra bisogna fare i conti con un’infermeria che rimane al centro dell’attenzione. In estrema sintesi per il match odierno con i biancorossi, mister Maran, ex di turno, non potrà contare certamente su Verreth, Fogliata, Calvani è il giovane Mica. Le ultime ore, però, hanno registrato significative novità per Borrelli, Bjarnason e, sorpresa principale, Bisoli. I tre hanno partecipato alla rifinitura con il resto del gruppo è il tecnico bresciano ha deciso di portarli in panchina.

Sarà il corso della partita a definire l’eventuale minutaggio dei tre giocatori, "Siamo reduci da una partita come quella con la Juve Stabia - è l’analisi di mister Maran - nella quale avremmo potuto fare meglio. Purtroppo ci siamo fatti prendere dall’ansia di fare gol e di vincere. Questo ha complicato tutto, ma ci deve servire da lezione. Lo dico sempre ai ragazzi. Dobbiamo divertirci in campo e con il Bari dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, giocandocela con gioia. Sappiamo che ci sono aspettative su questa squadra, ma siamo anche consapevoli delle qualità che ci possono permettere di far bene".

Sul fronte della formazione, Maran ritrova Adorni e, di conseguenza, la difesa tipo, ma ridisegnare gli altri due reparti. A centrocampo Paghera prenderà il posto di Verreth, mentre in avanti e sulla trequarti ci sono diverse soluzioni che coinvolgono almeno sei giocatori. L’allenatore del Brescia definirà le sue scelte proprio poco prima di scendere in campo per dimostrare con il Bari il volto migliore delle Rondinelle.

(4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Paghera, Besaggio; Galazzi; Moncini, Juric. All. Maran.