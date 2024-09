Brescia vuole volare alto. Maran: "Carica pazzesca"

Alle ore 15, oggi, il Brescia ospita il Frosinone, una delle squadre più attese della Serie B. Così l’allenatore Rolando Maran (nella foto): "I ragazzi hanno lavorato talmente bene durante la sosta che mi hanno trasmesso la loro carica. Anche Borrelli e Moncini sono tornati a lavorare con il gruppo e sono disponibili (ma difficilmente partiranno titolari). Il nostro atteggiamento può cambiare in base all’avversario, ma anche nel corso di una singola gara". Il tecnico delle Rondinelle tiene poi a mettere in guardia i biancazzurri da una rivale temibile come la formazione ciociara.

"Il Frosinone non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore, ma, in ogni caso, noi dobbiamo concentrarci solo sul nostro percorso". Un cammino che, dopo la convincente vittoria in casa del Sudtirol, si trova davanti a un bivio di non poco conto: proseguire con il 3-5-2 che ha rappresentato la base del successo a Bolzano o tornare al consueto 4-3-2-1? In questo senso l’allenatore del Brescia non intende sbilanciarsi, anche se il fatto di giocare al Rigamonti offre buone chances al secondo modulo, più manovriero e propositivo per una squadra che vuole continuare a guardare in alto.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi, Olzer; Juric. All.: Maran.