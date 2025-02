Il Brescia fa visita alla Carrarese: Maran riparte con fiducia rinnovata

In vista del suo ritorno sulla panchina del Brescia mister Maran chiede espressamente a tutti i suoi giocatori di dare qualcosa in più, a cominciare naturalmente dalla delicata trasferta in casa della Carrarese.

Il momento è estremamente difficile per le Rondinelle, che rischiano di venire risucchiate in zona playout e hanno alle loro spalle solo cinque squadre, con la Sampdoria, a -3, più che decisa a risalire la china. Al di là delle problematiche con le quali deve fare i conti la sua squadra, il “nuovo-vecchio” tecnico biancazzurro ha voluto porre in evidenza le insidie legate alla matricola toscana: “Al di là degli ultimi risultati non brillantissimi, la Carrarese occupa il quinto posto nella classifica per il maggior numero di punti fatti in casa. Si tratta di una gara che dobbiamo affrontare con il giusto approccio, pur sapendo che non è decisiva”.

Sul fronte interno, il tecnico trentino dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Cistana e Fogliata, con la partenza di Paghera verso la Spal, le precarie condizioni di Galazzi e con la necessità di recuperare alcuni giocatori al meglio. A cominciare da Borrelli (“Facciamo un grosso errore se diciamo che mancano i gol di un giocatore o dell’altro. Devono cambiare le prestazioni di tutti e dobbiamo crescere in tutto” ha sottolineato Maran al suo rientro sulla panchina bresciana) e Bisoli (“Un giocatore è turbato quando viene esonerato l’allenatore, figuriamoci quando a essere esonerato è tuo padre. In ogni caso abbiamo parlato e non ho dubbi su di lui” è la certezza dell’allenatore biancazzurro), ma anche altre Rondinelle devono salire di tono, da Jallow (disastroso contro il Catanzaro) a Lezzerini, che ultimamente ha perso sicurezza, sino ai vari Papetti, Bjarnason, Besaggio ed Olzer.

Tutti elementi che devono tornare a dare il massimo per far risalire al sicuro il Brescia, ma lo devono fare in fretta. Già questa sfida con la Carrarese ha tutte le sembianze di un esame che non si può sbagliare…

Probabili formazioni

Carrarese (3-4-2-1): Chiorra; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Giovane, Cicconi; Palmieri, Shpendi; Finotto. All: Calabro. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Bjarnason; Borrelli, Moncini. All: Maran.

Dove vederla

La partita si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 15 allo Stadio dei Marmi di Carrara e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.