Il Brescia vuole tornare a vincere ma il Catanzaro è un osso duro

Il “Rigamonti” si appresta ad ospitare una gara particolare come quella tra Brescia e Catanzaro. Entrambe le contendenti sono specialiste in pareggi e mister Bisoli, dal suo arrivo sulla panchina biancazzurra, ha colto per sei volte consecutive il segno “x”. Nonostante queste premesse, le due squadre sono decise a vincere questa sfida, i giallorossi per consolidare la loro posizione in zona play off, i biancazzurri per ritrovare in un sol colpo slancio e fiducia, da una parte, e, dall’altra, allontanarsi dalle insidie dei play out e tornare a guardare agli spareggi-promozione.

Un altro elemento comune di quest’immediata vigilia riguarda i problemi di formazione con i quali i due tecnici devono fare i conti. Sul fronte calabrese, mister Caserta, che dovrà rinunciare all’ex gardesano Campagnon, deve esaminare con la massima attenzione le condizioni degli acciaccati Brignola, Pompetti e Situm (che nei giorni scorsi in allenamento ha subito un colpo in un contrasto con capitan Iemmello). In chiave bresciana saranno indisponibili gli infortunati Verreth e Cistana (per il centrale si parla di oltre un mese di stop dopo il problema al ginocchio accusato a Bari, mentre il regista continua a lavorare a parte) e lo squalificato Moncini. Mister Bisoli, però, potrà riavere a disposizione dopo il turno di riposo forzato Borrelli e Juric, ma anche Jallow e Bjarnason sono pronti a rispondere alla chiamata dell’allenatore. Il tecnico emiliano, che ha ribadito a più riprese di non aspettarsi grandi novità in entrata dal mercato, deve comunque riflettere in modo particolare sull’impiego di Borrelli. L’attaccante è al centro delle voci di mercato e questo potrebbe disturbare il suo rendimento in un momento così delicato per l’ex Frosinone che deve cancellare una prima parte della stagione al di sotto delle aspettative. Qualora Pierpaolo Bisoli decidesse di “preservare” Borrelli in questo periodo così particolare, sono pronti Juric e Bianchi a contendersi il ruolo di prima punta. Per il resto, mentre si va verso la fiducia a Galazzi, Olzer e Nuamah sulla trequarti, Papetti rimane in vantaggio per affiancare Adorni al centro della difesa al posto dell’infortunato Cistana, ma Calvani sta guadagnando nuova considerazione. Al di là di quelli che potranno essere gli interpreti che scenderanno in campo dal 1’ con un Catanzaro da prendere con le molle, mister Bisoli ha ribadito ai suoi giocatori la necessità di mettere in campo la grinta e la voglia di non mollare mai che a Bari hanno fruttato un risultato positivo, impreziosite dall’attenzione e dalla convinzione che possono riportare le Rondinelle a quella vittoria che manca ormai dallo scorso 3 novembre.

Probabili formazioni

Brescia (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Bertagnoli; Nuamah, Galazzi, Olzer; Borrelli. All: Bisoli. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Quagliata, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Brignola; Biasci, Iemmello. All: Caserta. La partita si giocherà domenica 26 gennaio alle 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.