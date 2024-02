Brescia: è l'ora di conquistare... la Cittadella

Brescia e Cittadella domani sono pronte a sfidarsi decise a dare il massimo per raggiungere un obiettivo molto importante per entrambe.

Le Rondinelle, davanti al proprio pubblico, puntano a tornare alla vittoria per cancellare l’opaca sconfitta patita nel derby con la Cremonese e, soprattutto, per dimostrare che anche la rosa che è rimasta praticamente inalterata al termine del mercato invernale può fare bene e, magari, cercare di alzare l’asticella fino a credere in un posto in zona playoff. I patavini, dal canto loro, vogliono ripartire dopo due sconfitte consecutive e far vedere di meritare un posto in pianta stabile nelle prime posizioni della serie B. Intenti contrapposti che offrono ulteriori motivi ad un confronto che in questi anni ha assunto un rilievo non indifferente e che la squadra di Maran è determinata a fare suo tentando di trovare il giusto approccio ad una gara senza dubbio difficile e che, proprio per questo, deve vedere il miglior Brescia dal 1’ all’ultimo minuto di gioco.

A livello individuale, ancora a parte Cistana, Lezzerini e Muca, mister Maran ha visto rientrare in gruppo Galazzi, che dovrebbe affiancare sulla trequarti Bjarnason. Complici le condizioni di Fares, che ancora una volta non è al meglio, il dubbio principale di questa vigilia riguarda la “solita” fascia sinistra, per la quale Maran sta valutando le diverse soluzioni a sua disposizione. Per il resto, mentre Borrelli sembra favorito per il ruolo di punta avanzata, rimane da definire chi affiancherà in mediana capitan Bisoli, un compito che si contendono innanzitutto Paghera, Van De Looi e Bertagnoli. Per completare il tutto e rendere possibile “espugnare” un rivale tradizionalmente ostico come il Cittadella, dovrà poi contribuire il dosato mix di concentrazione e coraggio che può aiutare il Brescia a viaggiare a pieno ritmo dall’inizio alla fine di un incontro tutto da seguire.

Probabili formazioni

Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli (Van De Looi/Paghera), Jallow (Huard/Bertagnoli); Bjarnason, Galazzi (Olzer); Borrelli (Moncini). All: Rolando Maran. Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Carriero, Tessore, Vita; Pandolfi, Pittarello. All: Edoardo Gorini.

Dove vederla

La partita si giocherà domani, sabato 3 febbraio, alle 14, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.