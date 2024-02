Col Cittadella (ore 14) il Brescia punta a riprendersi la zona playoff. "Andare oltre i limiti». Maran alza l’asticella

La sconfitta con la Cremonese ha spinto il Brescia fuori dai playoff, ma la gara interna di oggi con il Cittadella offre alla squadra di Maran, che proprio con i patavini ha iniziato la sua avventura da allenatore, l’opportunità di riprendere il proprio cammino. Il tecnico biancazzurro, comunque, mette in guardia i suoi giocatori dalla formazione veneta, rivale tradizionalmente ostica per la compagine bresciana: "Sono una squadra ostica, non ti lasciano giocare e mettono in campo tanta aggressività. Noi dobbiamo pensare a quello che sin dall’inizio è il nostro obiettivo, cercare sempre di migliorare e dare continuità al nostro lavoro".

Proprio la continuità può essere un aspetto determinante per un organico che, praticamente, non è stato "toccato" dal mercato: "Ho già detto a suo tempo – precisa lo stesso Maran – che sono molto contento di lavorare con questo gruppo e mi fa piacere di continuare a farlo. L’obiettivo è questo, vogliamo migliorarci e andare oltre i nostri limiti, pensando sempre a lavorare per crescere. Adesso abbiamo grande voglia di tornare in campo per cancellare la sconfitta con la Cremonese. Sono sicuro che possiamo dare belle soddisfazioni ai nostri tifosi".

In vista del match odierno al "Rigamonti" (fischio d’inizio alle 14) l’allenatore biancazzurro potrà contare su tutta la rosa attuale ad eccezione di Lezzerini e Cistana. Anche Borrelli, Galazzi e Fares (che nei giorni scorsi hanno fatto i conti con qualche problema) sono rientrati in gruppo e sono pronti ad offrire il loro contributo: per dimostrare che anche il Brescia, rimasto inalterato dopo il mercato invernale, può farsi valere in questa serie B, cominciando, naturalmente, dal conquistare la sempre ostica Cittadella.

(3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli (Van De Looi/Paghera), Jallow (Huard/Bertagnoli); Bjarnason, Galazzi (Olzer); Borrelli (Moncini). All. Maran.

Luca Marinoni