Brescia beffato in pieno recupero, il Cosenza pareggia al 94’: Maran trema

Brescia – Ancora una volta il recupero si dimostra fatale per il Brescia, che viene raggiunto sull’1-1 dal Cosenza al terzo dei 4’ di recupero concessi dall’arbitro. In un istante le Rondinelle passano così dalla gioia per una vittoria che sarebbe stata fondamentale alla delusione per l’ennesima beffa di un pareggio che non serve a nessuno, visto che diminuisce ulteriormente le speranze di rimonta-salvezza dei calabresi e mantiene la squadra di Maran in posizione più che delicata. In estrema sintesi la gara del “San Vito – Marulla” vede un primo tempo sostanzialmente equilibrato, anche se gli ospiti riescono ad andare al riposo in vantaggio grazie all’incredibile autorete di Florenzi, che nel tentativo di liberare la propria area in anticipo su Borrelli, scaraventa una secca sventola alle spalle di Micai.

Oltre ad un rigore reclamato a lungo e invano per un tocco di un difensore rossoblù con il braccio, c’è però un neo molto importante che accompagna al riposo la squadra di mister Maran, costretta a giocare in inferiorità numerica dal 38’ per l’espulsione di Cistana, che per un intervento pericoloso subisce il rosso diretto. Il Cosenza fanalino di coda gioca dunque tutte le carte a sua disposizione per cercare di ribaltare la situazione.

Il Brescia tenta di pungere a sua volta in avanti, ma, con il passare dei minuti l’azione dei padroni di casa si fa sempre più pressante, anche se alle conclusioni dei rossoblù manca la necessaria concretezza e lo spavento principale per Lezzerini giunge al 16’, quando un tiro di Mazzocchi tocca la traversa. Nonostante il forcing dei calabresi e l’inferiorità numerica, le Rondinelle sembrano in grado di condurre in porto la vittoria, ma alla fine del recupero c’è ancora l’amaro per la squadra di Maran (la cui posizione in panchina è tornata a vacillare). Corre il 48’, penultimo minuto del match, quando dopo un batti e ribatti nell’area biancazzurra la sfera giunge a Zilli che insacca la rete del definitivo 1-1 che infligge un colpo durissimo alle speranze di salvezza del Brescia e a questo punto la sfida di Pasquetta con la Reggiana sarà letteralmente decisiva per le sorti delle Rondinelle e di mister Maran. Cosenza-Brescia 1-1 (0-1) Cosenza (3-4-1-2): Micai 6; Sgarbi 6, Venturi 6 (35’ st Zilli 6,5), Dalle Mura 6; Cimino 5,5 (1’ st Ciervo 6), Gargiulo 6, Florenzi 5,5 (22’ st Fumagalli 6), Ricci 6,5; Rizzo Pinna 6 (39’ st Kouan sv); Cruz 5,5 (1’ st Mazzocchi 6), Artistico 6. A disposizione: Baldi; Vettorel; Martino; Charlys; D’Orazio; Caporale; Hristov. All: Massimiliano Alvini 5,5. Brescia (3-5-1-1): Lezzerini 6; Papetti 6, Adorni 6,5, Cistana 5,5; Dickmann 6,5, Bertagnoli 5,5 (43’ st Bjarnason sv), Bisoli 6, Besaggio 5,5 (26’ st Calvani 5,5), Corrado 6 (17’ st Jallow 5,5); Nuamah 6,5 (43’ st Galazzi sv); Borrelli 6 (26’ st Juric 5,5). A disposizione: Avella; Andrenacci; Bianchi; Moncini; Maucci; D’Andrea; Muca. All: Rolando Maran 5,5. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna 5,5. Reti: 26’ pt aut. Florenzi; 48’ st Zilli. Note: ammoniti: Venturi; Florenzi; Juric; Bjarnason; Gargiulo – espulso: 38’ pt Cistana (gioco pericoloso) – angoli: 7-7 - recupero: 1’ e 4’.