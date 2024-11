Brescia, 2-3 amaro contro il Cosenza: rimonta due gol ma finisce ko all’ultimo secondo

Brescia – Sconfitta casalinga ai limiti dell’incredibile per il Brescia con un Cosenza concreto ed efficace. La squadra di Maran riesce a recuperare due reti di svantaggio, ma all’ultimo minuto di recupero si lascia trafiggere nuovamente dia rossoblù ed è così costretta a rimanere a mani vuote nel modo più beffardo. Le Rondinelle provano a partire di slancio e Bertagnoli e Juric nei primi 120” provano ad impegnare Micai, ma non riescono a creare seri problemi per la difesa rossoblù.

Nonostante un’ammonizione subita da Adorni per un’errata lettura di un’azione, i biancazzurri provano a fare la partita, ma con il passare dei minuti cresce il ritmo degli ospiti, che rispondono con Charlys e con Kouan, ma Lezzerini non deve intervenire. Fino alla mezz’ora l’incontro si fa sostanzialmente equilibrato e con pochi spunti degni di nota. Al 33’, però, Florenzi recupera un pallone perso in malo modo dalle Rondinelle e riesce ad andare al tiro da posizione interessante, ma la sua conclusione si perde sul fondo. È la premessa allo spunto che cambia il copione della gara. Passano infatti poco meno di 60” e Florenzi pennella in area un cross invitante che Zilli, in bello stile, trasforma nel vantaggio calabrese.

Subìto lo svantaggio, la squadra di Maran cerca di reagire senza perdere tempo e prima Borrelli chiama Micai alla parata, mentre al 43’ Juric sfiora il pareggio al termine di una insistita manovra nell’area cosentina. L’occasione sciupata viene pagata a carissimo prezzo dal Brescia, visto che un intervento di Verreth su Ricciardi viene punito dall’arbitro con un rigore che Mazzocchi trasforma per lo 0-2 che accompagna le due contendenti all’intervallo. La strada si fa così pericolosamente in salita per la formazione di Maran, che in avvio di ripresa tenta di spingere in avanti i suoi ed inserisce da subito Bjarnason, match-winner con la Sampdoria, e al quarto d’ora Bianchi e Nuamah, ma la retroguardia rossoblu chiude gli spazi con grande attenzione ed impedisce alle Rondinelle di segnare il gol necessario per riaprire le sorti della gara.

I padroni di casa, dal canto loro, tentano di dare la necessaria continuità alla loro pressione, ma il gioco è troppo spezzettato e non viene chiamato pericolosamente in causa. Al 24’ il Brescia richiede a gran voce un rigore per un tocco di mano di Kouan, ma l’arbitro fa cenno di proseguire e sulla ripartenza dei rossoblù Florenzi sbaglia il tocco finale che avrebbe potuto chiudere anzitempo la contesa. La partita, invece, viene riaperta da Bjarnason, che al 32’ si libera molto bene di Venturi e trafigge Micai con la palombella che riaccende le speranze dei biancazzurri. A questo punto, infatti, le Rondinelle credono nel pareggio e al 38’ Borrelli sfiora il sospirato 2-2, ma Micai è decisivo in uscita e salva così il vantaggio dei suoi. La compagine di mister Maran, però, a questo punto vuole il risultato positivo e al 45’ ancora Bjarnason si erge a protagonista e serve al centro un pallone che Bianchi ribadisce in rete. Il pari carica ulteriormente i padroni di casa che cercano addirittura la vittoria, ma al 5’ di recupero accade l’incredibile e Charlys viene lasciato incustodito per insaccare la rete del definitivo 2-3 che sancisce la più amara delle sconfitte per il Brescia. Brescia-Cosenza 2-3 (0-2) Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Jallow 6,5, Cistana 6, Adorni 6, Corrado 6; Bertagnoli 6 (42’ st Moncini sv), Verreth 6, Besaggio 6 (16’ st Nuamah 6,5); Olzer 6 (1’ st Bjarnason 7); Juric 6 (16’ st Bianchi 6,5), Borrelli 6. A disposizione: Andrenacci; Papetti; Calvani; Muca; Paghera; Galazzi; Buhagiar. All: Rolando Maran 6. Cosenza (3-4-1-2): Micai 6,5; Venturi 6 (37’ st Martino sv), Dalle Mura 6; Ricciardi 6 (19’ st Cimino 6), Charlys 6,5, Kouan 6,5, Ciervo 6 (19’ st Ricci 6); Florenzi 6,5 (37’ st Mauri sv); Zilli 6,5 (7’ st Kourfalidis 6), Mazzocchi 6. A disposizione: Vettorel; Camporese; Sankoh; Fumagalli; D’Orazio; Rizzo Pinna; Hristov. All: Massimiliano Alvini 6. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 5,5. Reti: 34’ pt Zilli; 46’ pt Mazzocchi (rig.); 32’ st Bjarnason; 45’ st Bianchi; 50’ st Charlys. Note: ammoniti: Adorni; Besaggio; Olzer; Florenzi; Corrado; Venturi, Jallow; Caporale; Borrelli – espulso: 51’ st Bianchi - angoli: 6-0 - recupero: 3’ e 6’ – spettatori: 5.039.