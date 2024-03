Il Brescia a Cosenza per un esame di maturità. Orario e diretta tv

Collocato all’ultimo posto utile per accedere ai play off e con un punto di vantaggio su Sudtirol e Cittadella e due su Pisa, Reggiana e Modena quando mancano otto giornate alla fine della regular season, il Brescia è chiamato a riprendere il suo cammino superando un esame davvero importante.

Nel turno di Pasquetta, infatti, le Rondinelle torneranno al “San Vito-Marulla” di Cosenza, dove alla fine della scorsa stagione sono stati sconfitti nella gara di andata dei play out (che si sono poi conclusi con la retrocessione sul campo dei biancazzurri). Dalla fine di quel triste spareggio-salvezza sono passati solo pochi mesi, ma da giugno sono cambiate molte cose in casa del Brescia e questo nuovo incrocio con i rossoblù calabresi può e deve essere l’occasione propizia per la squadra di Maran per dimostrare di avere voltato decisamente pagina rispetto a quell’epilogo tanto amaro. Un incontro che non si preannuncia certo privo di insidie per Bisoli e compagni, che dovranno rendere visita ad una rivale affamata di punti per cercare di tenersi alla larga dalla zona play out e che torna a presentare in panchina ai propri tifosi (dopo lo sfortunato ritorno a Como) William Viali, il tecnico che lo scorso anno ha guidato la rincorsa salvezza. Per quel che riguarda le condizioni del gruppo, le Rondinelle possono contare (quasi) su tutto il gruppo al gran completo, visto che solo Andrenacci e il giovane Muca continuano a lavorare a parte.

Tutti gli altri componenti della rosa sono a disposizione di mister Maran, che non solo avrà (finalmente) l’imbarazzo della scelta, ma dovrà anche scegliere su chi schierare in porta, visto che Lezzerini è tornato a disposizione dopo la lunga assenza, ma Avella nelle partite disputate ha dimostrato di essere pienamente affidabile. L’allenatore biancazzurro chiede ai suoi giocatori di fare una grande partita: “Siamo carichi ed abbiamo grande voglia – è la presentazione di Rolando Maran – I ragazzi si sono allenati bene e ci sono tutti i presupposti per trasferire questo in campo. Sappiamo che ci attende una gara difficile, sulla quale non possiamo fare molte previsioni perché i nostri avversari potrebbero avere cambiato qualcosa. A maggior ragione dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, pensando a dare il massimo e cercando di fare il nostro gioco”. Probabili formazioni

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi (Meroni); Zuccon (Voca), Marras, Praszelik, Frabotta; Florenzi, Antonucci; Forte (Tutino). All; Viali.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini (Avella); Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (Van De Looi), Besaggio (Bertagnoli); Bianchi, Galazzi; Borrelli. All: Maran.

La gara si giocherà lunedì 1 aprile alle 15 allo Stadio San Vito-Marulla di Cosenza e sarà visibile su Sky e Dazn.