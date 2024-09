Il Brescia batte la Cremonese e vola al terzo posto

Grazie ad uno splendido primo tempo il Brescia vince il sempre sentito derby con la Cremonese e vola terzo posto. Il 3-2 conclusivo, nonostante un risveglio finale, importante, ma tardivo, degli ospiti, è legato in modo impietoso alla pessima prova nei primi 45’ dei grigiorossi, che scivolano ai margini della zona play off e vedono addensarsi le nubi delle polemiche sulla panchina di Stroppa, ex di turno davvero poco fortunato. La partenza è favorevole ai grigiorossi che si spingono in avanti per primi e cercano di pungere per due volte con Zanimacchia.

È però un fuoco di paglia che dura fino al 6’, quando Dickmann inventa una sventola dalla distanza che mette in difficoltà Fulignati, costretto ad una debole respinta. Sulla palla si proietta Besaggio che anticipa tutti e firma il suo primo gol in biancazzurro. La squadra di Stroppa tenta di reagire e fa intravedere il suo indubbio potenziale tecnico, ma le Rondinelle sono davvero in serata di spolvero e Olzer e Juric costringono al lavoro Fulignati, che, però, si fa trovare pronto. Sul fronte opposto Vazquez e Antov impegnano la retroguardia bresciana, che alla mezzora deve fare i conti con gli spunti di Collocolo e di Zanimacchia, ma la difesa del Brescia si conferma quanto mai solida. La formazione di Maran ha il merito di non limitarsi a controllare la pressione degli ospiti e al 34’ un gran numero di Borrelli, al primo gol stagionale, supera la retroguardia grigiorossa e trafigge Fulignati. Il momento difficile della Cremonese non è però finito e al 39’ una splendida punizione di Verreth firma il secco 3-0 che manda le due contendenti al riposo. Dopo un primo tempo così negativo mister Stroppa cerca di correre ai ripari in avvio di ripresa e inserisce Vandeputte e De Luca. L’avvio della ripresa è così ricco di capovolgimenti di fronte. Il neo-entrato De Luca cerca per due volte la rete che potrebbe riaprire la contesa, ma non riesce a superare Lezzerini. I padroni di casa non si limitano però a difendersi e rispondono con Verreth e Borrelli. Il derby è piacevole e con frequenti capovolgimenti di fronte anche se il copione appare sempre più definito con la Cremonese che preme maggiormente ma senza riuscire a creare particolari occasioni, mentre le Rondinelle controllano il prezioso vantaggio con crescente sicurezza. Al 25’, però, la sceneggiatura della gara del «Rigamonti» cambia e Nasti sfrutta in elevazione un corner battuto da Vandeputte. È la rete del 3-1 che riaccende le speranze dei grigiorossi che tornano a credere nella grande rimonta. A questo punto tutto torna in gioco, il Brescia perde le sue certezze e la Cremonese «vede» il pareggio. Un obiettivo che si fa ancora più vicino al 36’, quando Buonaiuto inventa la punizione che rende incandescente il finale. Le Rondinelle sono ormai alle corde e i grigiorossi spingono a tutta alla ricerca del pareggio fino a pochi minuti prima insperato. L’arbitro assegna 6’ di recupero, interminabili per le Rondinelle, troppo rapidi per i grigiorossi che vedono svanire proprio sul filo di lana la grande rimonta.

Brescia-Cremonese 3-2 (3-0)

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6,5; Dickmann 6,5, Cistana 6,5, Adorni 6,5, Jallow 6; Bisoli 6,5, Verreth 7, Besaggio 6,5 (29’ st Corrado 6); Olzer 6 (16’ st Bertagnoli 6); Juric 6 (16’ st Moncini 6), Borrelli 6,5 (42’ st Nuamah sv). A disposizione: Andrenacci; Paghera; Calvani; Bjarnason; Bianchi; Buhagiar; Fogliata; Papetti. All: Rolando Maran 7.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 5,5; Antov 5,5, Moretti 6, Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6,5 (22’ st Buonaiuto 6,5), Collocolo 6, Majer 6 (22’ st Pickel 6), Vazquez 5,5 (1’ st Vandeputte 6), Sernicola 6 (22’ st Barbieri 6); Johnsen 5,5 (1’ st De Luca 6,5), Nasti 6. A disposizione: Saro; Jungdal; Ceccherini; Milanese; Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa 5,5. Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta 6.

Reti: 6’ pt Besaggio; 34’ pt Borrelli; 39’ pt Verreth; 25’ st Nasti. 36’ st Buonaiuto, Note: ammoniti: Cistana; Johnsen; Nasti; Juric; Vandeputte – angoli: 9-5 - recupero: 1’ e 6’.