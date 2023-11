Il Brescia esonera Gastaldello: chi sarà il nuovo allenatore? Lucarelli in pole

Dopo il fiume di parole scatenato dalla sconfitta con il Palermo, la quarta consecutiva, adesso c’è (finalmente) anche l’ufficialità. Alle 17.42 il Brescia Calcio ha diffuso il comunicato con il quale ha annunciato “di aver sollevato dall’incarico” di allenatore della prima squadra Daniele Gastaldello. La nota prosegue citando il presidente Massimo Cellino e tutta la società che “ringraziano il tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrate ogni singolo giorno della sua permanenza a Brescia”. Insieme all’ex difensore, “sono stati sollevati dall’incarico Dan Thomassen (il vice) e Salvatore Sciuto (il preparatore atletico)”.

Il comunicato termina precisando che la squadra è affidata temporaneamente all’allenatore della Primavera, Luca Belinghieri.

Per quel che riguarda invece il nuovo allenatore della prima squadra, il pomeriggio di oggi ha regalato nuove sorprese. In effetti Stefano Vecchi, che molti davano già sulla panchina biancazzurra, ha compiuto un deciso passo all’indietro. Dopo che in mattinata si era diffusa la voce che l’allenatore bergamasco era riuscito a liberarsi dalla FeralpiSalò, con la quale ha un contratto fino al 30 giugno 2025, con il passare delle ore si è diffusa la convinzione che l’accordo con il presidente Giuseppe Pasini era sul punto di saltare (a causa della buonuscita chiesta dal tecnico?). In ogni caso la situazione avrebbe indispettito (e non poco) Massimo Cellino, che ha deciso di virare verso altri candidati e riprendere così il casting per la panchina delle Rondinelle. In questo momento “al comando della corsa” c’è Cristiano Lucarelli, a sua volta da poco esonerato dalla Ternana, ma il traguardo della firma del contratto è ancora molto lontano e i possibili rivali rimangono numerosi, a cominciare da Roberto Venturato. L’impressione, comunque, è che a questo punto il presidente Cellino, dopo il mancato arrivo di Vecchi, abbia deciso di prendersi alcuni giorni per decidere bene il da farsi. Il seguito, naturalmente, alla prossima puntata…