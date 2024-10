Brescia, allarme infortuni. Maran: "Resto fiducioso"

Rolando Maran gioca a carte scoperte (o quasi) la gara che porterà il Brescia a rendere visita al Cesena, oggi alle 15: "Non dobbiamo farci condizionare dai cinque gol che abbiamo subito dal Sassuolo. Se guardiamo i dati, la partita è stata equilibrata. Abbiamo analizzato le cose che non sono andate, loro ci hanno fatto correre a vuoto e non siamo stati corti come al solito". Non è però solo la necessità di rialzarsi immediatamente a preoccupare il tecnico. Che ammette: "Siamo in emergenza. Oltre ai soliti Bisoli, Galazzi, Moncini e Muca, non avremo Cistana che ha preso una botta alla testa, mentre Borrelli ha la febbre e Fogliata un fastidio. Bianchi è rientrato, ma ha fatto pochi allenamenti. Nonostante tutto questo, sono fiducioso". Il primo obiettivo dell’allenatore biancazzurro è quello di consolidare un centrocampo che senza Bisoli è parso assai vulnerabile. A tal proposito la prima scelta potrebbe essere quella di affiancare l’esperto Bjarnason a Verreth e Besaggio, ma Maran potrebbe puntare anche su due mediani (Paghera e Verreth) davanti alla difesa per offrire la copertura necessaria. Per il resto si va verso il 4-3-2-1 con un’unica punta (Juric) supportata da due trequartisti. Per difendere il piazzamento playoff le Rondinelle punteranno soprattutto su grinta e convinzione, per dimostrare che il ko col Sassuolo è stato soltanto un incidente di percorso.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bjarnason, Verreth, Besaggio; Bertagnoli, Olzer; Juric. All. Maran.