Trasferta a Cesena: Maran vuole rialzare il Brescia

Non mancano davvero le motivazioni per Cesena e Brescia che, nonostante le tifoserie gemellate per consolidata tradizione, domani, sabato 26 ottobre (fischio d’inizio alle 15), daranno il massimo per tentare di superarsi. I romagnoli padroni di campo cercheranno il risultato pieno per confermarsi matricola senza paura e continuare a stupire, le Rondinelle per rialzarsi subito dopo la secca cinquina patita dal Sassuolo. Una caduta, seppur fragorosa, che non deve frenare il cammino della squadra di Maran, ma, come ha ricordato più volte lo stesso allenatore, deve rimanere un episodio a parte, certamente non in grado di mettere in discussione le certezze della formazione biancazzurra. A proposito di certezze, i bianconeri puntano apertamente su un attacco assai prolifico, dove brilla la stella del promettente Shpendi, mentre sul fronte difensivo, al di là della presenza dell’ex di turno Mangraviti (che ha problemi ad una caviglia, ma farà il possibile per giocare contro i suoi vecchi compagni), sono un po’ troppi i gol che la retroguardia romagnola sta concedendo in questo periodo ai suoi avversari. Un tallone d’Achille del quale cercherà di approfittare il Brescia per ritrovare convinzione ed autostima dopo la brutta sbandata con i neroverdi.

Questa settimana mister Maran, oltre ad indossare i panni del “ricaricatore”, ha dovuto continuare a seguire con comprensibile preoccupazione la situazione di un’infermeria che non accenna a svuotarsi. In questo senso il problema più serio è il prolungarsi dell’assenza di Bisoli.

In effetti, non sono riusciti a recuperare in tempo nemmeno Moncini e Galazzi, ma l’assenza del capitano, come si è già visto con il Sassuolo, è di particolare rilievo, visto che rende il centrocampo molto più debole e vulnerabile. L’allenatore biancazzurro nel corso della settimana ha preso in considerazione le diverse soluzioni a disposizione per rafforzare il reparto di mezzo, che potrebbe venire confermato nella consueta “versione” a tre, ma che potrebbe proporre pure un’inedita coppia davanti alla difesa con tre trequartisti alle spalle di un’unica punta. Al di là delle assenze pur importanti, Maran è deciso a presentare a Cesena un Brescia competitivo e convinto perché i suoi giocatori, nonostante il pesante punteggio finale, hanno avuto il coraggio di giocarsela a testa alta con la squadra forse più talentuosa della serie B. E servirà proprio tutto il coraggio dei biancazzurri per far ripartire la loro corsa da questa sfida con i romagnoli che vogliono togliersi in fretta i panni della matricola… Probabili formazioni

Cesena (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Berti, Bastoni; Tavsan (Francesconi); Van Hooijdonk (Antonucci), Shpendi. All: Mignani. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow (Corrado); Fogliata, Verreth, Besaggio; Bjarnason, Olzer; Borrelli. All: Maran. La partita si giocherà domani, sabato 26 ottobre alle ore 15 allo Stadio Manuzzi di Cesena e sarà visibile su Dazn.