Frosinone-Brescia, le Rondinelle non possono più sbagliare: troppo alto il rischio retrocessione

Il momento è delicatissimo per il Brescia. Le Rondinelle sono chiamate a rendere visita al Frosinone per un’autentica sfida-verità. I ciociari puntano alla vittoria che consentirebbe il sorpasso in classifica, mentre la squadra di Maran vuole un risultato positivo che le consenta di allontanarsi dalla zona pericolo.

Il tecnico biancazzurro ha cercato di parlare a più riprese con i suoi giocatori, per caricarli e tranquillizzarli in vista di 90’ che si preannunciano molto caldi: “Per superare i momenti difficili servono equilibrio e non bisogna farsi travolgere dagli stati d’animo. La mia esperienza che mi dice che possiamo raggiungere il nostro obiettivo, un obiettivo che è comune a tutti noi e al presidente Cellino. Sull’impegno e la partecipazione di tutto il gruppo, possiamo essere soddisfatti. Le risposte ricevute dal campo sono buone, anche se poi bisogna sempre confrontarsi con gli episodi che caratterizzano la gara”.

In questo complicato frangente del Brescia un occhio di riguardo spetta agli attaccanti, che non stanno dando il contributo desiderato in termini di reti: “Posso dire – è l’analisi del tema di Maran – che pure da questo punto di vista le sensazioni sono buone. Ho visto bene gli attaccanti ed hanno lavorato con convinzione per tutta la settimana. Attendono solo l’episodio giusto che può sbloccare tutto”.

L’allenatore delle Rondinelle ha concluso sottolineando che i suoi giocheranno a Frosinone senza paura e che tutti sono concentrati sulle vicende del campo, senza lasciarsi condizionare dalle voci che coinvolgono la società. Per quel che riguarda la formazione che partirà dall’inizio, verranno esaminate solo in extremis le condizioni di Bertagnoli (in caso negativo è pronto Besaggio), mentre per il resto sembra in vantaggio Borrelli per ricoprire il ruolo di punta avanzata, con Nuamah e D’Andrea che con la loro freschezza sono pronti a sostenere l’ex di turno. Passando sul fronte gialloazzurro, il Frosinone vuole abbandonare la zona “retrocessione diretta” e deve rinunciare agli infortunati Kalaj, Bohinen e Koutsoupias, mentre Darboe e Cichella ci contendono una maglia a centrocampo per la partita più importante della stagione.

Probabili formazioni:

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Anthony Oyono, Monterisi, Bettella, Di Chiara; Vural, Cichella, Koné; Partipilo, Pecorino, Begic. All: Paolo Bianco. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah, D’Andrea; Borrelli. All: Rolando Maran.

La partita si giocherà sabato 15 marzo alle ore 15 allo Stadio Stirpe di Frosinone e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.