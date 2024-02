Il Brescia ci prova, ma con la Reggiana finisce senza reti

Finisce a reti inviolate l’incontro, sostanzialmente equilibrato, tra Brescia e Reggiana. Le due squadre hanno cercato a più riprese lo spunto in grado di infrangere l’equilibrio, ma non sono riuscite a trovare il guizzo in grado di fare la differenza.

Sin dai primi minuti la partita si fa piacevole, con le due formazioni che cercano di pungere in avanti. Le Rondinelle ci provano con Papetti e Moncini, mentre i granata replicano con Pieragnolo e Bianco, ma il punteggio non muta. Dopo una bella parata di Bardi su Moncini, la squadra di Maran (in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal vice Maraner) insiste con Besaggio e Jallow, ma la rete emiliana non corre particolari pericoli. Intorno al 20’ pungono gli emiliani, che mettono in movimento Gondo e Pieragnolo, ma la difesa biancazzurra riesce a controllare la situazione. Il finale del primo tempo vede maggiormente attivo il Brescia, che al 34’ reclama inutilmente un rigore per un intervento di Rozzio su Moncini, ma anche i tentativi di Bisoli e Jallow non riescono ad impedire che il primo tempo si chiuda a reti bianche.

La ripresa, che si apre con l’esordio tra i pali di Avella al posto dell’infortunato Andrenacci, mostra subito un botta e risposta tra Jallow e Rozzio, che però rimane senza esito. La sfida, nonostante una pioggia sempre più battente, rimane aperta e le due squadre continuano a cercare il guizzo vincente. Dickmann punge per il Brescia, mentre intorno alla mezz’ora aumenta il ritmo della formazione di Nesta, che ci prova con Kabashi e Portanova, ma la situazione non cambia e lo 0-0 rimane immutato anche nel finale quando anche gli spunti di Bisoli e Girma non bastano per infrangere l’equilibrio che sancisce la divisione della posta in palio tra le Rondinelle e la Reggiana.

Brescia-Reggiana 0-0

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 6 (1’ st Avella 6,5); Dickmann 6,5, Adorni 6,5, Papetti 6, Jallow 6; Bisoli 6,5, Paghera 6 (12’ st Van De Looi 6), Besaggio 6,5 (30’ st Bertagnoli 6); Bjarnason 6 (22’ st Galazzi 6), Olzer 6 (12’ st Bianchi 6); Moncini 6. A disposizione: Huard; Fares; Mangraviti; Cartano; Borrelli; Ferro. All: Rolando Maran (in panchina Christian Maraner 6).

Reggiana (3-4-2-1): Bardi 6,5; Sampirisi 6, Rozzio 6,5, Marcandalli 6; Portanova 6,5, Kabashi 6,5 (32’ st Cigarini 6), Bianco 6, Pieragnolo 6,5; Melegoni 6 (17’ st Girma 6), Antiste 6,5 (1’ st Fiamozzi 6); Gondo 6 (32’ st Pettinari 6). A disposizione: Sposito; Satalino; Reinhart; Libutti; Blanco; Szyminski; Pajac. All: Alessandro Nesta 6.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari 6.

Note: ammoniti: Paghera; Rozzio – angoli: 0-2 - recupero: 1’ e 3’ - spettatori: 4.605.