Il Brescia ospita il retrocesso Lecco: tre punti obbligatori nella corsa playoff

Il derby lombardo che si giocherà domani (alle 15) al “Rigamonti” di Brescia non riveste ormai particolare significato per il Lecco, fanalino di coda e già condannato all’immediato ritorno in serie C dopo un’intera stagione condotta nelle retrovie. Sul fronte delle Rondinelle, invece, questa partita, valida per la penultima giornata di ritorno della serie B, riveste un’importanza fondamentale e può e deve rappresentare il lasciapassare verso i play off per la squadra allenata da Rolando Maran (che con l’ultima della classe dovrebbe tornare alla consueta difesa a quattro dopo la parentesi a tre nel derby). A 180’ dal termine della stagione regolare la formazione biancazzurra si trova all’ottavo posto (l’ultimo utile per accedere alla griglia degli spareggi-promozione), con due punti di vantaggio su Reggiana e Sudtirol e tre su Pisa, Cosenza e Cittadella. Stando così le cose, per il Brescia diventa di fondamentale importanza riuscire a fare bottino pieno nel match casalingo con la compagine bluceleste, anche perché nell’ultimo turno le Rondinelle dovranno rendere visita ad un Bari che in questo momento si trova con l’acqua alla gola e potrebbe essere costretto a giocarsi l’intera stagione proprio nei 90’ con i biancazzurri. Un “pericolo” da evitare per squadra di Maran ed il modo migliore per riuscirci è quello di conquistare tre punti sonanti che potrebbero avvicinare o addirittura certificare il traguardo dei play off. Nelle ultime giornate, pur raccogliendo pareggi che si stanno rivelando comunque di indubbia sostanza, il Brescia ha evidenziato una certa flessione. Oltre alle fatiche di una stagione molto impegnativa, in questa direzione hanno sicuramente pesato gli infortuni, che hanno privato il tecnico trentino di diverse pedine, riducendo, in particolare, ai minimi termini l’attacco, costretto a fare i conti con le contemporanee assenze di Borrelli (nel momento migliore della sua stagione), Olzer e Moncini.

Proprio quest’ultimo potrebbe rappresentare la novità di maggior rilievo in vista della sfida di domenica ani con il Lecco. In effetti se Adorni e il giovane Muca sono ancora impegnati con le cure per risolvere i rispettivi problemi e Olzer sta inanellando giri di campo a ritmo crescente, l’ex punta della Spal è rientrata in gruppo e questo lascia ben sperare in vista della sua presenza sin dal 1’ con la compagine lariana. Ci sarà comunque un elemento che può fare la differenza in questa gara così importante per il Brescia ed è il cuore che Bisoli e compagni devono dimostrare dall’inizio alla fine di un incontro che può spalancare loro le porte dei play off. Se anche in questo momento il motore biancazzurro è un po’ imballato, le Rondinelle devono trovare la forza e la volontà per volare al di là di ogni ostacolo e regalare ai propri tifosi il sogno dei play off che renderebbe davvero positiva la cavalcata messa in mostra dall’arrivo in panchina di Rolando Maran. Probabili formazioni: Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera (Van De Looi), Besaggio (Bertagnoli); Bianchi, Galazzi; Moncini (Bjarnason). All: Maran. Lecco (4-3-3): Melgrati; Caporali, Bianconi, Celjak, Lemmens; Sersanti, Degli Innocenti, Ionita; Buso, Parigini, Novakovich. All: Malgrati. La partita si giocherà domani, domenica 5 maggio, alle ore 15, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.