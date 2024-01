In casa delle Rondinelle. Brescia, Cistana tra infortunio e nodo rinnovo

Rilanciato dalla "cura-Maran" il Brescia è approdato in zona playoff. Una gradita situazione che è stata resa possibile dal blitz vincente compiuto sabato a Modena e che trova conferme significative sul campo, dove le Rondinelle sono sempre più convinte e convincenti. Anche in ore così positive, comunque, in casa biancazzurra bisogna continuare a fare i conti con il mercato e i suoi "nodi".

In particolare rimane al centro dell’attenzione la questione-rinnovi, che vede tre pedine importanti come Cistana, Huard e Van De Looi ben lontane dal rinnovare il loro legame con la società del presidente Cellino. Una situazione che mette il Brescia davanti al concreto pericolo di perdere a zero la prossima estate i tre giocatori e, proprio per questo, lo scorrere del tempo senza novità rende possibile un addio anticipato dei tre calciatori già in questa sessione invernale.

Il presidente Cellino, in effetti, sembra attendere la giusta offerta che, però, almeno per il momento, non è ancora arrivata per nessuno dei tre. Una "matassa" da sbrogliare il più presto possibile, anche se, in ogni caso, il mercato deve portare (e in fretta) nuovi inserimenti in casa biancazzurra. Novità che riguardano in particolare la fascia sinistra, dove occorre un terzino che possa fornire garanzie ben precise, ma anche e soprattutto il reparto arretrato. Una questione, quest’ultima, che è stata resa ancora più urgente dallo stiramento subito da Cistana nel match di Modena, un infortunio che rischia di tenere fermo ai box il centrale per circa un mese.

Stando così le cose, una squadra che gioca con la difesa a tre, al di là dell’importanza dell’assenza di un punto di riferimento come Cistana, non può certo permettersi di andare avanti puntando su tre soli centrali di ruolo disponibili (Adorni, Papetti e Mangraviti). Un problema al quale deve rispondere il mercato e lo deve fare senza perdere altro tempo…

Luca Marinoni