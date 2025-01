La “pareggite“ continua. Brescia, i conti non tornano

di Luca MarinoniBRESCIASi chiude 1-1 la delicata sfida tra Brescia e Sampdoria. A Coda risponde Moncini. La vittoria, per le Rondinelle, manca dal 3 novembre: Bisoli, al quinto pareggio in altrettante gare dal suo arrivo, rimane a +3 sulla zona playout, mentre gli ospiti possono tirare un sospiro di sollievo viste le palle-gol create nel finale dai locali. La prima parte dell’incontro è nel segno dell’equilibrio, Riccio e Akinsanmiro (che sarà poi coinvolto in un duro diverbio con parte della tifoseria bresciana che porterà Semplici a sostituirlo prima dell’intervallo) si rendono insidiosi per i blucerchiati, mentre Moncini e Juric tentano di superare la munita difesa ospite. Col passare dei minuti cresce il ritmo della gara e al 33esimo Coda scarica alle spalle di Lezzerini la sventola che sblocca il risultato. Nonostante lo svantaggio, le Rondinelle non si disuniscono e nella ripresa ripartono decise a raddrizzare la situazione. Moncini impiega così solo sei minuti ad anticipare la difesa ospite e a firmare la rete dell’1-1. A questo punto sono i locali a credere maggiormente nella vittoria e pungono con Nuamah, Besaggio e Dickmann, ma il punteggio non muta sino al triplice fischio dell’arbitro che prima di andare negli spogliatoi espelle per proteste Moncini. Un brutto colpo per il Brescia, che sabato giocherà a Bari senza tre punte, l’ex spallino, Borrelli e Juric.