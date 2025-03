L’anticipo di B. Rondinelle stasera a La Spezia. Maran: "Il Brescia in C non esiste...»

Il Brescia riparte dalla zona playout di Serie B e dal temibile anticipo di stasera alle 20.30 in casa di uno Spezia che vuole continuare a lottare con il Pisa per il secondo posto e la promozione diretta. La situazione è ben diversa per le Rondinelle, ma Maran ha voluto rilanciare fiducia e convinzione nei suoi giocatori: "Sono d’accordo con chi dice che il Brescia in C non si può sentire - le sue dichiarazioni in sala stampa -. Durante le due settimane di sosta abbiamo lavorato con intensità. Siamo in un momento delicato, è inutile negarlo, ma abbiamo le nostre carte da giocare. Dobbiamo farlo con personalità ed equilibrio, pensando a questa gara e non alla classifica. Dobbiamo essere sempre attenti e concreti sia in attacco che in difesa. Così possiamo ritrovare la fiducia". Per quel che riguarda la formazione, il tecnico biancazzurro è intenzionato a puntare sul 3-5-2 in modo da mettersi a specchio con il prevedibile schieramento tattico degli spezzini. Ritrova Cistana (finalmente) e Bertagnoli, mentre deve rinunciare a Bjarnason, Olzer e, con tutta probabilità, Galazzi. Ribadita la fiducia in avanti per le due punte Borrelli e Moncini, sono soprattutto due i ballottaggi che l’allenatore bresciano definirà in extremis, tra Jallow e Calvani in difesa e Nuamah e D’Andrea sulla corsia mancina.

Probabile formazione (3-5-2): Lezzerini; Cistana, Adorni, Jallow; Dickmann, Bisoli, Verreth, Bertagnoli, Nuamah; Borrelli; Moncini. All. Maran.Luca Marinoni