Le altre trattative. Feralpi e Brescia: prima gli addii, poi i rinforzi

Le due bresciane di Serie B stanno affrontando il mercato di gennaio con l’identico obiettivo di raccogliere forze nuove per la corsa salvezza. Ma entrambe al momento stanno dedicando un’attenzione particolare alle partenze. La società gardesana ha già ufficializzato il passaggio dei difensori Bacchetti e Camporese rispettivamente alla Casertana e al Cosenza. Non dovrebbe invece lasciare la casacca verdeblù Compagnon, promettente attaccante in prestito dalla Juventus Under 23. Il classe 2001 vanta diversi pretendenti (Venezia in primis), ma la società del presidente Pasini non intende privarsene.

Rimangono sul piede di partenza anche La Mantia e Sau, mentre Felici, giunto in prestito dalla Triestina, è diventato a tutti gli effetti un giocatore della FeralpiSalò che, a questo punto, sta cercando forze fresche per l’attacco e la difesa.

Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma, oltre a Dubickas, punta del ’98 del Catania, si sta allargando il raggio d’azione del ds Ferretti, che sta tentando di convincere nuovi giocatori a sposare la causa gardesana. Tra questi spiccano due obiettivi ambiziosi come il centrocampista del Pisa, Jureskin (2000) e l’attaccante Inglese (’91) del Parma.

L’obiettivo ambizioso del Brescia, invece, non si è ancora concretizzato. I nomi che circolano in queste ore sono tanti e vanno dal "solito" Soleri (attaccante del ’97 del Palermo) al gioiellino Ndour, un 2004 che è partito dalla natìa Brescia per iniziare il viaggio nel grande calcio che lo ha condotto sino al Paris Saint Germain, che potrebbe decidere di cederlo in prestito per i prossimi mesi nonostante il primo gol realizzato con Mbappé e compagni. Sul fronte delle Rondinelle, però, c’è un "capitolo" che merita un’attenzione a parte. È quello dei rinnovi che vedono ancora distanti Cistana, Van De Looi e Huard. Ieri è stato fatto un nuovo (l’ultimo?) tentativo per cercare di avvicinare le parti almeno con il centrale bresciano doc, ma la fumata bianca non è arrivata e sembra sempre più probabile che il presidente Cellino decida di privarsi dei tre giocatori già a gennaio per evitare di perderli a zero in estate. Con la valigia in mano anche Fares, che potrebbe rientrare alla Lazio, mentre sul binario degli arrivi, sfumati Corrado e, quasi, Antonini, l’attenzione si sta indirizzando verso Capradossi (centrale del ’96).

Sempre più ingarbugliata, infine, la posizione di Ndoj, che dovrebbe avere rifiutato il passaggio al Lecco, dopo che le due società avevano trovato faticosamente l’accordo per il prestito.

Luca Marinoni