Le Rondinelle al Braglia. Brescia, occasione a Modena. Vale l’aggancio al treno playoff

Nel match odierno in casa del Modena il Brescia inizierà il girone di ritorno con una preziosa opportunità. Vincendo al Braglia, le Rondinelle possono affiancare i Canarini e salire in zona playoff. "Poter agganciare il Modena è uno stimolo – conviene Rolando Maran – È però un obiettivo a corto raggio, dopo ce ne saranno altri. Non dobbiamo guardare la classifica, ma affrontare nel modo giusto l’avversario di turno, senza dimenticarci da dove arriviamo. Non appena ci sentiamo diversi da quello che siamo, rischiamo di prendere delle mazzate". Una concentrazione che non dev’essere turbata dalle vicende del mercato: "Dobbiamo convivere con tutto questo – ammette Maran - Chi viene a Torbole deve pensare solo a lavorare e a farlo al meglio, proprio come è stato in queste due settimane". Un atteggiamento che, secondo l’allenatore bresciano, ha riguardato a pieno titolo anche Cistana, alle prese con un rinnovo che sembra non voler arrivare. In tema di mercato, dopo la partenza di Ndoj, tardano i possibili rinforzi, ma pure da questo punto di vista Maran ribadisce grande tranquillità: "Mi sto divertendo con questo gruppo, lavoro bene. In ogni caso mi sono confrontato con chi deve fare il mercato, ci sono delle idee, ma ripeto che con questi ragazzi sto bene". In vista del match odierno con gli emiliani, sono indisponibili Lezzerini, Fogliata e Olzer, mentre Bisoli è rientrato in gruppo ed è tra i convocati al pari di Fares e di Dickmann che ha scontato un turno di squalifica come il capitano. Per quel che riguarda la formazione che oggi dovrà sfidare i gialloblù, rimangono diversi ballottaggi, con Papetti e Adorni che si contendono un posto in difesa, mentre Paghera e Van De Looi sono in lizza per una maglia a centrocampo. Possibili variabili anche in avanti, con Borrelli che pare favorito su Moncini, mentre sulla trequarti una tra Bianchi e Galazzi dovrebbe affiancare il favorito Bjarnason. Rimane infine il dubbio-Bisoli, visto che il capitano ha accusato in settimana problemi ad un ginocchio, ma farà di tutto per partire dal 1’.

(3-4-2-1): Andrenacci; Papetti (Adorni), Cistana, Mangraviti; Jallow, Bisoli (Bertagnoli), Paghera (Van De Looi), Dickmann (Huard); Bjarnason, Bianchi (Galazzi); Borrelli (Moncini). All: Maran.