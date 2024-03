Le Rondinelle alla prova più dura. Esame Parma per l’assalto ai playoff

Il Brescia va in cerca di continuità in casa del Parma capolista. "Andiamo a fare la nostra partita con la squadra più forte, come dimostra la classifica – è la presentazione dell’allenatore biancazzurro Rolando Maran – Loro hanno qualche carta in più, ma anche noi abbiamo le nostre e cercheremo di farle valere. Dobbiamo giocare con determinazione e rispetto e sono certo, anche da quello che visto in settimana, che i ragazzi faranno così. Con un avversario come il Parma non possiamo concedere nulla, dobbiamo giocare con la massima attenzione dall’inizio alla fine. Loro partono forte e noi dobbiamo riuscire a fare altrettanto. Sarà importante riuscire a trasferire in campo lo spirito giusto. A Como ci siamo riusciti, a Cremona no. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e se non ci riusciremo sarà perché il Parma sarà stato bravo ad impedircelo".

Il messaggio di mister Maran alle Rondinelle in vista dell’anticipo di questa sera è chiaro. Niente voli di fantasia dopo la splendida quaterna inflitta al Palermo, ma nemmeno rassegnazione in vista della visita alla prima della classe. Il Brescia sta trovando una sua identità ed è proprio su questa che dovrà puntare al "Tardini", cercando al tempo stesso di trovare la continuità che potrebbe imprimere una decisa accelerazione al cammino delle Rondinelle. Sul fronte della formazione, il tecnico bresciano è alle prese soprattutto con il dubbio sulle condizioni di Cistana e Lezzerini. Il portiere ha ormai ripreso a lavorare a pieno ritmo, ma l’impressione è che venga confermata la fiducia ad Avella. Anche il difensore è tornato in gruppo e potrebbe tornare a fare coppia al centro con Adorni, ma Maran definirà le sue scelte solo all’ultimo.

Dopo una lunga assenza non è ovviamente al top della condizione e rimandarlo in campo proprio nella sfida con l’attacco più forte del campionato potrebbe essere un rischio. Per il resto, rimane il ballottaggio tra Besaggio e Bertagnoli per la terza maglia a centrocampo, mentre i due posti sulle trequarti sono contesi da quattro giocatori, Olzer, Bianchi, Bjarnason e Galazzi, con gli ultimi due che sembrerebbero in vantaggio. A questo punto del torneo mancano ancora dieci giornate alla conclusione e il Brescia è distante nove lunghezze dai playout. Un risultato positivo ed una prova convincente a Parma potrebbero consentire alle Rondinelle di smettere di guardarsi le spalle e di pensare ai playoff con continuità. Proprio l’elemento che Maran ed i suoi cercheranno stasera al "Tardini".

(4-3-2-1): Avella; Dickmann, Cistana (Papetti), Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertagnoli); Bjarnason, Galazzi; Borrelli. All. Maran.