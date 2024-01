Le Rondinelle difendono la zona playoff. Borrelli di rigore salva il Brescia: 1-1 col Sudtirol

Il Brescia conquista un pareggio in rimonta con il Sudtirol per un punto che conferma le Rondinelle in zona playoff. La squadra di Maran non riesce a superare un rivale ostico come gli altoatesini, ma, raggiungendo nel finale il definitivo 1-1, ribadisce lo spirito tenace che sta guidando la risalita in classifica dei biancazzurri. In avvio le due contendenti tentano di assumere le redini del gioco, ma con il passare dei minuti cala l’intensità della partita e prima dell’intervallo le emozioni principali giungono da un paio di tentativi di Casiraghi per i biancorossi e dal doppio tentativo di Moncini per i padroni di casa. Tutto rimandato, dunque, alla ripresa, che si apre con due affondi del Sudtirol, ma Pecorino e Casiraghi non trovano la conclusione vincente. Il Brescia cerca di aumentare i giri del proprio motore, ma al 20’, sugli sviluppi di un angolo battuto da Casiraghi, svetta di testa Pecorino che porta in vantaggio gli altoatesini. La formazione di Maran non ci sta a perdere e si spinge in avanti per raddrizzare la situazione.

La pressione delle Rondinelle raggiunge così il premio desiderato al 36’, con Borrelli che, dopo un contatto con Arrigoni visto dal Var, si porta sul dischetto e batte Poluzzi per il definitivo pareggio che allunga comunque la striscia positiva dei biancazzurri.

Luca Marinoni