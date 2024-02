Le Rondinelle strappano l’1-1. Dickmann salva il Brescia. Ad Ascoli pari in rimonta

Un Brescia attento conquista un pareggio di rilievo in casa di un Ascoli obbligato dalla classifica a vincere. Contro un avversario così motivato, le Rondinelle non si perdono d’animo, stringono i denti quando occorre, ma non rinunciano mai a replicare con il loro gioco. Ne esce così un incontro sempre aperto, con frequenti capovolgimenti di fronte, deciso dal rigore trasformato al 38’ del primo tempo da Mendes e dalla rete del definitivo 1-1 firmata solo 6’ più tardi da uno splendido guizzo di Dickmann.

La partenza mette subito in mostra il Brescia, ma con il passare dei minuti i bianconeri si spingono in avanti con Di Tacchio e Botteghin, che al 19’ creano il primo, vero pericolo per la rete difesa da Avella, minacciata anche alla mezz’ora dall’ex Rodriguez, che, però, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 38’, richiamato dal Var, l’arbitro punisce un tocco di mano di Papetti con un rigore che Mendes trasforma di precisione, ma le Rondinelle non si perdono d’animo e bastano 6’ a Dickmann per ristabilire la parità con uno spunto che trafigge l’intera difesa bianconera. La contesa rimane aperta per tutta la ripresa, ma il punteggio non cambia più.

Luca Marinoni