Brescia-Lecco 4-1, il poker fa volare le Rondinelle ai play off

Brescia, 5 maggio 2024 – Missione compiuta! Il Brescia batte 4-1 il Lecco e si assicura un posto nei play off con un turno d’anticipo. Un traguardo di indubbio prestigio, che ribadisce nel migliore dei modi la splendida impresa compiuta da Maran dal suo arrivo sulla panchina biancazzurra.

I padroni di casa iniziano subito a spron battuto la gara che potrebbe certificare la conquista di un posto nei play off. Nei primi minuti la difesa bluceleste è costretta al lavoro per fermare gli spunti di Dickmann e di Bjarnason, mentre sul fronte opposto è Parigini che si incarica di rispondere ai padroni di casa, ma Bisoli e Lezzerini in tandem frenano il suo tentativo. Sono comunque le Rondinelle a tenere le redini del gioco e al 12’ arriva il sospirato vantaggio con Bjarnason, che conclude alle spalle di Melgrati un felice duetto Cistana-Dickmann.

Il vantaggio non placa la voglia del Brescia di mettere al sicuro la preziosa vittoria e al 16’ Moncini trasforma un invitante cross al centro di Galazzi nella rete dell’immediato raddoppio. Nonostante il doppio svantaggio, il Lecco non riesce a concretizzare la sua reazione e sono ancora i giocatori di Maran a mettersi in luce, con i tentativi di Besaggio e Cistana che chiamano ancora in causa Melgrati. La compagine biancazzurra controlla la gara con sicurezza, ma in alcuni casi eccede ed offre perde qualche pallone di troppo alla squadra lariana. Proprio in occasione di una di queste imprecisioni, al 41’, Jallow perde malamente la sfera e atterra il lanciato Parigini. In un primo momento per l’arbitro è rosso diretto, ma dopo il controllo modifica il suo parere e ammonisce solamente il giocatore bresciano.

La situazione non cambia nel finale del primo tempo, ma gli ospiti cercano di iniziare la ripresa con il giusto spirito per riaprire la contesa. Nei primi minuti Degli Innocenti chiama per due volte all’intervento Lezzerini, ma il portiere delle Rondinelle è attento ed è così ancora la formazione di mister Maran ad andare in gol con Moncini, che ancora di testa sfrutta nuovamente un invitante assist di Galazzi per firmare il tris che, in pratica, mette in cassaforte la vittoria di un Brescia che può dedicare il finale più ad ascoltare quello che accade sugli altri campi che a tenere a bada la reazione di un Lecco che al 29’ è costretto a subire il poker ad opera di Bianchi.

Un punteggio che non viene modificato più di tanto dal gol segnato da Inglese in pieno recupero e che quando arrivano i risultati delle altre partite dà il via alla festa del Brescia, capace di conquistare i play off con un turno di anticipo, rendendo, di fatto, ininfluente la trasferta di venerdì sera a Bari. Brescia-Lecco 4-1 (2-0) Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6,5; Dickmann 6,5, Cistana 6,5, Papetti 6 (31’ st Mangraviti 6), Jallow 6 (10’ st Huard 6); Bisoli 6,5, Paghera 6 (17’ st Van De Looi 6), Besaggio 6; Galazzi 6,5 (31’ st Bertagnoli 6), Bjarnason 6; Moncini 6,5 (17’ st Bianchi 6). A disposizione: Avella; Fares; Cartano; Fogliata; Ferro. All: Rolando Maran 6,5.

Lecco (4-3-3): Melgrati 6; Lemmens 6, Celjak 5,5, Bianconi 6, Caporale 5,5 (25’ st Inglese 6,5); Sersanti 5,5 (1’ st Novakovich 6), Degli Innocenti 6 (28 st Frigerio 6), Ionita 6,5; Crociata 6 (19’ st Galli 6), Parigini 6,5 (19’ st Salomaa 6), Buso 6. A disposizione: Saracco; Agostino; Smajlovic; Lunetta; Salcedo; Guglielmotti; Ierardi; Galli. All: Andrea Malgrati 5,5.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino 6.

Reti: 12’ pt Bjarnason; 16’ pt e 7’ st Moncini; 29’ st Bianchi; 46’ st Inglese.

Note: ammoniti: Parigini; Jallow; Bianconi; Caporale; Papetti; Degli Innocenti – angoli: 5-4 - recupero: 2’ e 3’ - spettatori: 6.859.