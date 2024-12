Tra Brescia e Modena un pareggio dalle emozioni infinite

Si chiude con un combattuto 3-3 il match dalle mille emozioni tra Brescia e Modena. La squadra di Pierpaolo Bisoli (che per squalifica ha seguito la sfida con la sua ex squadra dalla tribuna) ha tenuto testa ai gialloblù che si sono dimostrati in buona condizione e, nel corso dei 90’, ha alternato cose positive ad altre sulle quali le Rondinelle dovranno ancora lavorare. In questo senso lo spirito e la capacità di non arrendersi mai rappresentano senza dubbio una nota che può indurre alla fiducia in casa biancazzurra, ma una difesa troppo facilmente perforabile e il rapporto sempre più difficile con il gol degli attaccanti rappresentano, d’altra parte, punti sui quali le Rondinelle devono lavorare e crescere in vista del girone di ritorno che si aprirà già domenica con il sempre atteso derby con la Cremonese. Al giro di boa il Brescia sta cercando di ritrovare lo smalto dei giorni migliori, ma si ritrova ancora fuori dalla zona play off e la distanza dagli spareggi-salvezza non è certo di sicurezza per una formazione che deve trovare al più presto i gol di giocatori importanti come Borrelli e Moncini.

Per quel che riguarda l’avvincente sfida con i Canarini, sono proprio gli emiliani a rompere l’equilibrio al 16’ con una felice conclusione di Gerli, ma il Brescia non si disunisce e comincia a costruire il pareggio che arriva al 34’ con una splendida palombella di Verreth. L’ultimo minuto del primo tempo, però, rimette in salita la strada dei padroni di casa, che vengono trafitti da Santoro. Uno svantaggio che nella ripresa il Brescia impiega solo 5’ a cancellare, visto che Cistana firma il 2-2 che carica ulteriormente la formazione di mister Bisoli che, a questo punto, crede nella vittoria. Le Rondinelle premono in avanti e al 38’ una sfortunata deviazione nella propria porta di Magnino concretizza il sorpasso biancazzurro, ma le emozioni al “Rigamonti” non sono finite e al 43’ Bozhanaj si invola nell’assolo che vale il 3-3 definitivo.

Brescia-Modena 3-3 (1-2)

Brescia (3-4-1-2): Lezzerini 6; Papetti 6 (1’ st Olzer 6,5), Cistana 6,5, Adorni 6; Dickmann 6,5, Dimitri Bisoli 6, Verreth 6,5, Corrado 6 (16’ st Jallow 6); Galazzi 6,5 (35’ st Bjarnason sv); Juric 6, Moncini 6 (1’ st Borrelli 6). A disposizione: Andrenacci; Paghera; Calvani; Bianchi; Nuamah; Bertagnoli; Muca; Besaggio. All: Pierpaolo Bisoli (in panchina Giuseppe Angelini) 6.

Modena (3-4-2-1): Sassi 6; Dellavalle 6, Zaro 6, Cauz 6; Di Pardo 6 (28’ st Magnino 6), Gerli 6,5, Santoro 6,5 (28’ st Battistella 6), Cotali 6; Palumbo 6, Caso sv (9’ pt Duca 6 dal 28’ st Bozhanaj 6,5); Mendes 6. A disposizione: Gagno; Bagheria; Beyuku; Gliozzi; Caldara; Oliva; Idrissi; Abiuso. All: Paolo Mandelli 6,5.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine 6.

Reti: 16’ pt Gerli; 34’ pt Verreth; 45’ pt Santoro; 5’ st Cistana; 38’ st aut. Magnino; 43’ st Bozhanaj Note: ammoniti: Dickmann; Olzer; Duca; Palumbo - angoli: 5-4 - recupero: 2’ e 4’ – spettatori: 6.175.