Occasione persa in trasferta. Juve Stabia in dieci. Il Brescia non riesce ad approfittarne

CASTELLAMMARE DI STABIA

Non bastano oltre 75’ giocati in superiorità numerica al Brescia per violare il campo della Juve Stabia e conquistare la vittoria che avrebbe consentito alla squadra di Maran di spiccare un deciso balzo in avanti. A Castellammare di Stabia le Rondinelle mantengono a lungo l’iniziativa e cercano di sfruttare la ghiotta opportunità dell’uomo in più, ma non riescono a pungere e la rete difesa da Thiam rimane inviolata sino al termine. La manovra biancazzurra si mostra prevedibile e la lunga pressione esercitata non si traduce in vere palle-gol. Le Rondinelle partono con il giusto spirito e si rendono minacciose in avvio con Borrelli, ma lo spunto che potrebbe indirizzare la sfida arriva al 13’, quando Varnier gestisce male il pallone ed è costretto ad atterrare Borrelli lanciato a rete. Per l’arbitro è rosso diretto ed inizia così il forcing degli ospiti che, dopo un gol annullato 3’ più tardi a Papetti per fuorigioco, tentano un po’ in tutti i modi di mettere in difficoltà la retroguardia gialloblù, non riuscendo a trovare il guizzo vincente e dovendosi accontentare di un pareggio che rappresenta un’opportunità persa.Luca Marinoni