Oggi il match al Rigamonti contro il Sudtirol. Brescia, un solo obiettivo: il ritorno alla vittoria

Il Brescia ospita il Sudtirol in un’atmosfera difficile. Da una parte le Rondinelle sono chiamate a ritrovare quella vittoria interna che manca dal 30 settembre, dal 3-2 inflitto alla Cremonese, mentre dall’altra devono riuscire ad andare oltre la delicata situazione societaria, che nei giorni scorsi ha portato alle dimissioni del dg Luigi Micheli. Tutto questo reso ancora più impegnativo dal fatto che, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, la sfida con la pericolante formazione altoatesina acquista il significato di una sfida diretta assolutamente da non sbagliare.

Anche i tifosi hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo agli imprenditori bresciani di prendersi a cuore le sorti del Brescia, aiutandolo ad uscire dall’attuale posizione. Tanti, dunque, i motivi che accompagnano questa sfida, anche se Rolando Maran è molto chiaro: "Noi dobbiamo pensare solo ad allenarci al meglio. Il resto non ci deve interessare".

Adesso "siamo concentrati sul Sudtirol e solo questo dev’essere il nostro pensiero. Certo, per noi è il momento peggiore per giocare questa partita, ma dobbiamo fare affidamento agli stimoli che accompagnano questo incontro e all’energia che ci deve caratterizzare". In vista del match con l’ostica compagine di Castori, le Rondinelle devono fare ancora a meno dell’infortunato Cistana, ma hanno visto rientrare in gruppo Olzer. Il tecnico biancazzurro, anche se le soluzioni in avanti non mancano, dovrebbe affidarsi ancora una volta a Borrelli prima punta, sostenuto dall’estro e di Nuamah e di D’Andrea. Per il resto schieramento ben definito in difesa e a centrocampo.

Probabile formazione (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah, D’Andrea, Borrelli. All: Maran.

I risultati di ieri: Cittadella-Modena 0-2; Reggiana-Carrarese 2-2; Pisa-Juve Stabia 3-1.

Le altre partite di oggi: Spezia-Catanzaro, Cosenza Palermo e Salernitana-Frosinone.

L.M.