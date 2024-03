Parma-Brescia 2-1, le Rondinelle cadono all'ultimo minuto e restano a mani vuote

Brescia , 8 marzo 2024 – Il sogno del Brescia di uscire dal campo del Parma con un risultato positivo (ampiamente meritato) svanisce solo all’ultimo minuto. I ducali, dopo avere inseguito a lungo le Rondinelle, nella ripresa firmano il pareggio dopo 7’ e al 44’, dopo l’ingenua espulsione di Huard, firmano con Delprato il guizzo vincente.

La capolista inizia con grande decisione la partita. Non è ancora terminato il primo giro di lancetta e già Man offre un invitante pallone a Benedyczak che, però, da ottima posizione manda alto. Un avvio subito impegnativo che, però, non spaventa le Rondinelle che, al contrario, col passare dei minuti trovano ordine ed equilibrio. Per due volte Bianchi e Galazzi provano lo spunto, chiamando al lavoro la difesa gialloblù e al 16’ maturano i frutti degli sforzi dei biancazzurri. Galazzi tenta ancora il tiro, ma Osorio rintuzza la conclusione, La sfera giunge così a Jallow che non sbaglia e trafigge Chichizola. La squadra di Pecchia cerca di reagire, ma il Brescia continua a giocare a testa alta con la prima della classe. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Benedyczak e l’attivo Bianchi, al 37’ un contatto in area tra Bertagnoli e Mihaila richiama l’attenzione del Var, che induce l’arbitro ad assegnare un rigore al Parma. Sul dischetto si porta Benedyczak, ma Avella si supera e permette alla squadra di Maran di andare al riposo in vantaggio.

I gialloblù tornano però in campo decisi a raddrizzare la situazione e dopo solo 7’ Man sfrutta un errato disimpegno di Papetti e si presenta davanti ad Avella, firmando con precisione la rete dell’1-1. Il pareggio non disunisce il Brescia che continua a fare la sua partita. Dickmann e Bertagnoli cercano di pungere per gli ospiti, mentre Partipilo e Di Chiara rispondono per i gialloblù. L’incontro sembra destinato a terminare in parità, ma al 42’ Huard incappa in un’espulsione del tutto evitabile e solo 120” più tardi Delprato sfrutta il vantaggio insaccando la rete che vale i tre punti e lascia immeritatamente a mani vuote un pur valido Brescia. Parma-Brescia 1-1 (0-1) Parma (4-2-3-1): Chichizola 6; Delprato 6, Osorio 6,5, Balough 6, Di Chiara 6,5 (29’ st Charpentier 6); Hernani 6 (29’ st Zagaritis 6), Estevez 6; Man 6,5, Mihaila 6,5 (29’ st Cyprien 6), Benedyczak 6 (15’ st Partipilo 6); Bonny 6 (25’ st Bernabé 6). A disposizione: Corvi; Turk; Coulibaly; Valenti; Sohm; Begic; Colak. All: Fabio Pecchia 6.

Brescia (4-3-2-1): Avella 6,5; Dickmann 6, Papetti 6, Adorni 6,5, Jallow 6,5; Bisoli 6,5, Paghera sv (21’ pt Bertagnoli 6), Besaggio 6 (27’ st Van De Looi 6); Galazzi 6 (39’ st Huard sv), Bianchi 6,5 (27’ st Bjarnason 6); Borrelli 6 (39’ st Moncini sv). A disposizione: Cortese; Cistana; Mangraviti; Cartano; Fares; Olzer; Ferro. All: Rolando Maran 6,5.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli 6.

Reti: 16’ pt Jallow; 7’ st Man; 44’ st Delprato. Note: ammoniti: Di Chiara; Huard – espulso: 42’ st Huard (doppia ammonizione) – angoli: 1-0 – recupero: 5’ e – spettatori: 13.350 (di cui 1.431 ospiti).