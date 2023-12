Il Brescia imbattuto con Maran sfida il Parma capolista: probabili formazioni e dove vederla

La “rinascita” del Brescia si appresta a subire un nuovo, impegnativo esame. Nel frenetico calendario della serie B il turno di Santo Stefano chiama la squadra di Rolando Maran a confrontarsi ancora con una grande del torneo cadetto. Dopo le vittorie con Como e Catanzaro, le Rondinelle cercheranno di fare altrettanto al “Rigamonti” con il Parma capolista, che viene considerato la prima candidata alla promozione diretta in serie A.

Uno scoglio più che impegnativo per il Brescia, che vuole continuare a far fruttare lo slancio trasmesso dall’arrivo in panchina dell’allenatore trentino, finora ancora imbattuto e capace di raccogliere tre vittorie ed altrettanti pareggi in questa sua seconda avventura bresciana. I ducali di Pecchia rappresentano un avversario di valore assoluto, ma il Brescia, che è risalito a due soli punti dalla zona play off e si sta allontanando in modo deciso da play out (ora a -8), è pronto a lanciare il suo guanto di sfida senza alcun timore reverenziale.

L’atteggiamento che dovranno avere le Rondinelle nel match con i gialloblù è stato ribadito a più riprese dallo stesso Maran, che inviata i suoi giocatori a continuare a divertirsi, senza altri pensieri particolari.

Nel pomeriggio di Santo Stefano il Brescia non potrà contare sugli squalificati Dickmann e Bisoli, ma, complici anche gli impegni ravvicinati, ci sono diversi giocatori alle prese con qualche acciacco di troppo: “In questo gruppo c’è grande voglia di fare – spiega mister Maran – Contro la prima della classe speriamo che ci sia più gente del solito. Come abbiamo visto al “Ceravolo” il sostegno del pubblico è importante. Con il Parma sappiamo che dovremo fare un’altra partita perfetta, straordinaria, per ottenere un risultato positivo. Lo dovremo fare tutti insieme”.

Lo spirito che serve al Brescia per compiere un altro passo in avanti prezioso nel cammino di crescita cominciato con l’arrivo di Maran e le recenti vittorie con due grandi squadre, ma il tecnico biancazzurro mantiene i piedi per terra: “Non dobbiamo ancora definirci una grande squadra. Stiamo crescendo. Dobbiamo essere consapevoli e avere autostima. Abbiamo anche una rosa nella quale tutti rispondono presente”.

Probabili formazioni:

Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Papetti (Mangraviti); Jallow, Paghera (Van De Looi), Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Bianchi (Olzer/Galazzi); Moncini (Borrelli). All: Maran.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara (Zagaritis); Sohm, Estevez; Man (Partipilo), Bernabé, Charpentier (Coulibaly/Mihaila); Benedyczak (Bonny). All: Pecchia. La partita si giocherà martedì 26 dicembre alle 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.