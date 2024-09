Pisa-Brescia, il big-match: le Rondinelle inseguono la capolista. Le probabili formazioni

Brescia, 20 settembre 2024 – Sono davvero numerosi i motivi di interesse che propone l’attesa sfida che si giocherà domani (alle 15) tra il Pisa capolista e il Brescia che insegue a due punti di distanza. Già la posizione in classifica delle due contendenti basta per far comprendere l’importanza del match, che viene però impreziosito dal duello a distanza tra i due allenatori, Inzaghi e Maran, che non solo sono ex della partita, ma hanno concluso la loro avventura con un esonero.

Sul fronte dei giocatori si trovano poi Caracciolo, Moreo e Matteo Tramoni che hanno giocato con le Rondinelle e indossano ora la casacca nerazzurra. Lo stimolo maggiore, però, riguarda le opposte intenzioni delle due squadre di dare continuità ai loro risultati e di farlo nonostante la necessità di fare i conti con più di un problema dall’infermeria. Sul fronte dei padroni di casa saranno certamente indisponibili Esteves, Leris (altro ex di turno) e Vignato, mentre Marin dovrebbe essere recuperato dopo gli acciacchi rimediati nella vittoriosa trasferta di Salerno che ha proiettato i toscani da soli al comando della classifica cadetta.

Passando alle Rondinelle, non è certo una vigilia con meno preoccupazioni per Maran, che si appresta a tornare all’Arena Garibaldi con l’assenza ormai sicura di Cistana e una condizione precaria per Bisoli e Galazzi. Il capitano dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo, mentre l’ex alabardato potrebbe al massimo partire dalla panchina. Il tecnico biancazzurro è inoltre davanti alla scelta se proseguire con il 4-3-2-1 che sta rappresentando l’abito abituale del Brescia o, vista anche la forza del Pisa, riproporre il coperto 3-5-2 che ha permesso la vittoria a Bolzano con il Sudtirol.

Per tutte queste e per diverse altre ragioni è stata una vigilia nel segno della pretattica, con i due allenatori che hanno cercato di tenere nascoste le rispettive intenzioni ed hanno limitato al minimo gli accenni sulla precedente esperienza a panchine invertite. Il passato in questo momento non conta, quello che importa è solo riuscire a dare il massimo nel duello diretto di domani e conquistare il risultato positivo che potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio per due compagini che vogliono cullare dolci sogni sino in fondo. Probabili formazioni: Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Giovanni Bonfanti; Touré, Marin, Abildgaard (Piccinini), Beruatto; Moreo, Matteo Tramoni; Nicholas Bonfanti. All: Filippo Inzaghi.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Corrado (Jallow); Bisoli (Paghera/Bertagnoli), Verreth, Besaggio; Olzer, Bianchi (Bjarnason); Juric. All: Rolando Maran.

La partita si giocherà domani, sabato 21 settembre, alle 15, allo “Stadio Arena Garibaldi” di Pisa e sarà visibile su Dazn.