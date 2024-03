Brescia: punto di sostanza col Catanzaro. Obiettivo play off per le Rondinelle di Maran

Brescia – Brescia e Catanzaro danno vita ad una sfida molto combattuta e sempre aperta ad ogni risultato. Ne esce un pareggio che, sostanzialmente, premia i meriti di entrambe le contendenti che possono continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. La partita si accende sin dai primi minuti. I giallorossi cercano di assumere le redini del gioco, ma le Rondinelle sono molto attente e rispondono con buona prontezza. I primi spunti sono di D’Andrea e Brighenti, ma Avella è sempre attento e non si lascia superare.

Col passare dei minuti la formazione biancazzurra cerca di alzare i giri del suo motore e, dopo un paio di tentativi rimasti senza esito di Bisoli e Dickmann, al 21’, sugli sviluppi di un angolo di Besaggio, al centro dell’area si libera Adorni che, però, tutto solo, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Non passano 2’ che lo stesso Adorni è costretto ad allontanare dalla linea di porta un tocco di Biasci, ma, a questo punto, la gara è ricca di capovolgimenti di fronte e al 27’ Fulignati si supera per neutralizzare una conclusione di Galazzi che sembrava ormai destinata in fondo al sacco.

Dopo le opportunità capitate a Biasci, Borrelli e D’Aversa, al 46’ un cross di Petriccione viene trasformato da Biasci nella rete che sblocca il risultato e consente ai calabresi di andare al riposo in vantaggio. La squadra di Maran, però, mostra tutto il suo carattere e nella ripresa torna in campo decisa a raddrizzare il risultato. L’avvio è di marca biancazzurra, con i locali che premono sin dai primi minuti e al 7’ Borrelli, di testa, devia in rete un invitante cross di Bisoli per l’1-1 che apre nuovamente il confronto a qualsiasi soluzione. In effetti il pareggio carica le Rondinelle che vogliono il sorpasso, ma i calabresi non ci stanno e Bianchi ed Iemmello provano un botta e risposta ravvicinato senza riuscire però a modificare il risultato.

La gara offre un finale molto “acceso”. Dapprima ci provano Borrelli e Olzer, mentre la risposta dei giallorossi pone in evidenza Ambrosino. Il Brescia vuole la vittoria e punge con Bisoli e Moncini, ma l’ultima opportunità è di marca giallorossa, con Ambrosino e Verna che costringono Adorni ed Avella ad un doppio, provvidenziale salvataggio. È il sigillo al combattuto pareggio che premia comunque la voglia di fare delle Rondinelle che riprenderanno il loro cammino il 1 aprile a Cosenza. Brescia-Catanzaro 1-1 (0-1) Brescia (4-3-2-1): Avella 7; Dickmann 6, Cistana 6, Adorni 6,5, Jallow 6; Bisoli 6,5, Paghera 6 (17’ st Van De Looi 6), Besaggio 6 (40’ st Bertagnoli sv); Bianchi 6,5 (28’ st Bjarnason 6), Galazzi 6 (1’ st Olzer 6,5); Borrelli 6,5 (40’ st Moncini sv). A disposizione: Cortese; Mangraviti; Papetti; Fares; Fogliata; Ferro. All: Rolando Maran 6,5.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati 6,5; Situm 6 (38’ st Stoppa sv), Brighenti 6,5, Antonini 6,5, Veroli 6; D’Andrea 6,5 (23’ st Brignola 6), Petriccione 6, Verna 6, Vendeputte 6,5 (38’ st Oliveri sv); Iemmello 6,5 (17’ st Ambrosino 6), Biasci 6,5 (23’ st Donnarumma 6). A disposizione: Sala; Krajnc; Miranda; Scognamiglio; Pontisso; Pompetti; Sounas. All: Vincenzo Vivarini 6,5. Arbitro: Cosso di Reggio Calabria 6.

Reti: 46’ pt Biasci; 7’ st Borrelli.

Note: ammoniti: Cistana; Paghera; Petriccione; Brighenti – angoli: 8-6 – recupero: 3’ e 3’ – spettatori: 7.785 (di cui 996 ospiti).