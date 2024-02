PUNTO CON LA SAMP. Brescia, guizzo per tenersi i playoff. Adorni zittisce il Ferraris al 94esimo

Il Brescia di Maran non si arrende davvero mai e conquista in casa della Sampdoria un punto di indubbio significato. In effetti, anche in una giornata non particolarmente brillante, le Rondinelle sono riuscite a rimanere in partita sino in fondo e hanno punito la squadra dell’ex Pirlo per le tante occasioni sciupate: gran gol di testa di Adorni, firmato in pieno recupero, per il definitivo 1-1. Dopo un avvio sostanzialmente equilibrato, i blucerchiati aumentano il ritmo: così Alvarez prima si vede annullare un gol (22’) e poi colpisce la traversa (33’). Al 17’ della ripresa la Samp riesce a passare. Darboe si lancia in avanti e serve a Kasami la palla dell’1-0. Sembra il colpo del ko per il Brescia, ma al 4’ di recupero Adorni anticipa tutti di testa e sigla la rete del pareggio.

Luca Marinoni