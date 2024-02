Qui brescia. Quante assenze verso la Samp. Borrelli è fuori. Recupera Moncini

Sono giorni importanti in casa del Brescia. Mentre sul campo di Torbole la squadra di Maran è impegnata a preparare la trasferta di sabato a Marassi con la Sampdoria, il presidente Cellino, che è tornato al centro dell’attenzione dopo essere stato prosciolto dall’accusa di reati fiscali, ha tracciato un punto della situazione tra presente e futuro. Il massimo dirigente biancazzurro ha ribadito che per quest’anno l’obiettivo fondamentale sarà la salvezza, ma ha anche confermato che le Rondinelle, con alcuni innesti, il prossimo anno potranno lottare per tornare in serie A. In questo momento, però, la squadra è chiamata a raccogliere in fretta i punti necessari per garantirsi la permanenza in serie B e, a tal proposito, la gara con i blucerchiati può acquistare un valore speciale. La Sampdoria sta vivendo un momento molto delicato, sia a livello societario che sul campo, dove Pirlo deve fare i conti con numerose assenze. Dal lato delle Rondinelle

non saranno della partita gli squalificati Olzer e Galazzi, mentre uno stiramento ha costretto Borrelli a fermarsi e affiancare gli indisponibili Lezzerini e Cistana. Ha ormai recuperato Moncini (nella foto), che dovrebbe essere a disposizione di Maran.Luca Marinoni